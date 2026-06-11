A Grubu'nda mücadele eden Güney Kore, yarın oynayacağı Çekya karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Basına açık gerçekleştirilen antrenman sırasında yayın ekibinde görev yapan iki muhabirin kendi aralarında yaptığı konuşma, mikrofonların açık kalması nedeniyle canlı yayında duyuldu.

SON HAKKINDAKİ SÖZLER TEPKİ ÇEKTİ

Yayına yansıyan konuşmada muhabirlerden birinin, antrenmanda koşan takım kaptanı Son Heung-min için, "Neden askeri bir birliğe liderlik ediyormuş gibi koşuyor? Kendini orduda falan mı sanıyor?" ifadelerini kullandığı duyuldu.

Bunun üzerine diğer muhabirin ise, "Askerlik hizmetini tamamlamadı bile. Bu aptallar ordu hakkında hiçbir şey bilmiyor" şeklinde karşılık vermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Canlı yayına yansıyan ifadeler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Güney Koreli futbolseverler, milli takım kaptanı Son Heung-min'e yönelik sözleri saygısızlık olarak değerlendirirken, muhabirlere yönelik yoğun eleştiriler yapıldı. Olayın ardından ilgili yayın kuruluşunun açıklama yapması bekleniyor.

TANIDIK İSİMLER DE KADRODA

Güney Kore Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda Süper Lig'den tanıdık isimler de bulunuyor. Beşiktaş forması giyen Hyeon-gyu Oh ile daha önce Fenerbahçe'de oynayan savunmacı Kim Min-jae de kadroda yer alıyor.

Dünya Kupası'ndaki ilk sınavına çıkacak olan Güney Kore'de, saha dışındaki bu tartışmanın takımın maç öncesi atmosferini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.