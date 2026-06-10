Antalya’da kuyumcuları hedef alan dolandırıcılık olaylarına yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerdeki kuyumculara sahte altın görünümlü ürünler satıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, Muratpaşa ilçesindeki iki kuyumcu ile Finike’deki bir kuyumcunun dolandırıldığı belirlendi. Şüphelinin bu yöntemle toplam 131 bin TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucunda dolandırıcılık olaylarının faili olduğu değerlendirilen A.C.İ. isimli şüphelinin kimliği belirlendi. İş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin sahte ürünleri kuyumculara sattığı anların yer aldığı öğrenildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

SAHTE ZİNCİRLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin üzerinde ve yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen 3 adet altın görünümlü zincir ele geçirildi. Söz konusu ürünlere incelenmek üzere el konuldu.

Ele geçirilen materyallerin kriminal incelemeye gönderildiği öğrenildi.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.C.İ., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, şüphelinin aynı yöntemle farklı kişi veya işletmeleri mağdur edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla soruşturmayı sürdürüyor.

Olay, özellikle altın ve mücevher sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için sahte ürünlere karşı dikkatli olunmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.