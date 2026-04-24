Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından paylaşılan "Ücretlerin Vergilendirilmesi 2026" raporu, Türkiye'deki vergi kesintilerinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. 2025 yılı verilerine dayanan rapora göre, işverene maliyet ile çalışanın eline geçen net maaş arasındaki farkı gösteren vergi takozu, bir önceki yıla kıyasla 0,76 puanlık artışla yüzde 40,3 oranına yükseldi.

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın aktardığı verilere göre, 38 OECD ülkesinin 24'ünde vergi yükü yukarı yönlü ivme kazandı. Bekar ve çocuksuz bir çalışanın OECD genelindeki ortalama vergi yükü yüzde 35,1 olarak ölçülürken, Türkiye bu ortalamayı 5,2 puan aştı. Gelişmelerin ardından Türkiye, en yüksek vergi yüküne sahip ülkeler listesinde 2024 yılındaki 19'uncu sıradan 14'üncü sıraya tırmandı. Sıralamada Türkiye'nin üst basamaklarında Belçika, Almanya, Fransa ve Avusturya bulunuyor.

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Türkiye'nin vergi yükü geçmişine bakıldığında, 1 Ocak 2022 tarihinde asgari ücrete getirilen gelir ve damga vergisi muafiyetinin ilk etapta kesintileri azalttığı görülüyor. Ancak uzman değerlendirmelerine dayandırılan verilere göre, gelir vergisi dilimlerinin enflasyon oranında güncellenmemesi nedeniyle çalışanlar hızla üst vergi dilimlerine girdi. Bu durum, 2022 yılında 18'inci, 2023 ve 2024 yıllarında 19'uncu sırada olan Türkiye'yi 2025 yılında yeniden 14'üncü sıraya taşıdı.

ÇOCUKLU ÇALIŞANLAR İÇİN TABLO DEĞİŞMİYOR

Raporun dikkat çeken bir diğer kısmı, ailelere yönelik vergi politikaları oldu. OECD ülkelerinde evli ve çocuklu çalışanlara sağlanan indirimler vergi yükünü ortalama 8,9 puan düşürürken, Türkiye'de bekar bir çalışan ile iki çocuklu bir çalışanın vergi yükü yüzde 40,3 ile aynı seviyede kaldı. Bu tablo, Türkiye'yi iki çocuklu ve ortalama ücretli çalışanlar kategorisinde OECD'nin en yüksek vergi yüküne sahip ülkesi yaptı. OECD'nin çocuklu çalışanlar için belirlediği yüzde 26,2'lik ortalama, Türkiye'deki oranın yaklaşık 14 puan gerisinde kalıyor.

ALANYA'DAKİ HİZMET SEKTÖRÜNE OLASI YANSIMASI

İşçi maliyetleri ile net ücretler arasındaki bu makasın açılması, emek yoğun sektörlerin ağırlıkta olduğu bölgelerde yakından takip ediliyor. Özellikle turizm ve tarım gibi alanlarda faaliyet gösteren Alanya'daki işletmeler, personelin eline geçen net maaşı koruyabilmek için daha yüksek işveren maliyetlerine katlanmak durumunda kalıyor. Vergi takozundaki bu tırmanışın, ilçedeki turizm tesislerinin personel planlamalarına ve yerel ekonomideki satın alma gücüne muhtemel etkileri iş dünyasının gündeminde yer tutuyor.