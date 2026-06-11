TÖRENE, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, Mütevelli Heyet Başkan Vekili Murat Kırcı ve protokol üyeleri katılım sağladılar. Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Turan Sağer’in ardından, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak ve Mütevelli Heyet Başkan Vekili Murat Kırcı, gerçekleştirdikleri konuşmalarda mezunlara meslek hayatlarında başarılar diledi.

‘BİLİMİN IŞIĞINDA ÜRETEN GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ’

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Turan Sağer, Alanya Üniversitesi'nin vizyoner eğitim anlayışı sayesinde ülkenin yarınlarına güçlü değerler kazandırdığını vurguladı. Rektör Sağer, "Bugün burada sadece diplomalar dağıtılmıyor, milletimizin ve insanlığın geleceğine yön verecek güçlü vizyona sahip gençleri uğurluyoruz. Alanya Üniversitesi Ailesi olarak, bilimin ışığında üreten, geliştiren ve başarılarıyla Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek her bir mezunumuzla gurur duyuyoruz. Yolunuz açık, başarınız daimi olsun" ifadelerini kullandı.

‘ALANYA ÜNİVERSİTESİ ÖNEMLİ BİR SEVİYEYE ULAŞTI’

Alanya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Murat Kırcı, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada üniversitenin kuruluşundan bugüne kat ettiği gelişim sürecine dikkat çekerek, özellikle son dört yılda yakalanan akademik ve kurumsal ivmenin Alanya Üniversitesi’ni yükseköğretimde farklı bir noktaya taşıdığını söyledi. Kırcı, üniversitenin 2011 yılında mütevazı bir öğrenci sayısıyla başlayan yolculuğunun bugün güçlü akademik kadrosu, nitelikli eğitim programları, bilimsel araştırmaları ve ulusal ile uluslararası başarılarıyla önemli bir seviyeye ulaştığını ifade etti.

Özellikle son dört yılda gerçekleştirilen akademik gelişim hamleleri, akreditasyon çalışmaları ve bilimsel üretimdeki artış sayesinde Alanya Üniversitesi’nin dikkat çeken bir yükseliş sergilediğini belirten Kırcı, üniversitenin yakın zamanda açıklanan değerlendirme ve sıralamalarda dört ayrı başlıkta Türkiye’nin ilk 20 üniversitesi arasında yer alma başarısı gösterdiğini vurguladı. Konuşmasının sonunda mezunları tebrik eden Murat Kırcı, gençlere başarılı, üretken ve mutlu bir gelecek temennisinde bulunarak yeni yaşam yolculuklarında başarılar diledi.

ÖDÜLLER VE PLAKETLER SAHİPLERİNİ BULDU

Protokol konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve ödülleri takdim edildi. Başarılı öğrenciler, plaketlerini törene katılan protokol üyelerinden teslim aldı. Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü mezunu Alexandra Liskovets, üniversite birincisi olarak adını yaş kütüğüne plaketle ölümsüzleştirdi. Alexandra Liskovets , mezuniyet plaketini Rektör Prof. Dr. Turan Sağer ve Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’ün elinden aldı.

BÜYÜK COŞKUYLA KEP ATTILAR

Mezun olan öğrencilere bölüm başkanları ve akademisyenler tarafından mezuniyet belgeleri takdim edildi. Belgelerini alan mezunlar, mezuniyet yemini ederek yeni bir hayata ilk adımlarını attı. Mezuniyet töreninin ardından program, mezunlar için düzenlenen eğlence etkinliğiyle devam etti ve bu özel gün coşkulu anlarla kutlandı.