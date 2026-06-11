Dört yılda bir düzenlenen ve dünyanın en prestijli futbol organizasyonu olarak kabul edilen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başladı. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi ülkelerden Meksika, Güney Afrika'yı ağırlıyor.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen görkemli açılış seremonisi büyük ilgi görürken, tribünleri dolduran yaklaşık 80 bin futbolsever Dünya Kupası coşkusuna ortak oldu. Açılış etkinliklerinin ardından ilk düdük çaldı ve turnuvanın ilk maçı başladı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Meksika:

Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira, Gutierrez, Fidalgo, Quinones, Alvarado, Raul Jimenez.

Güney Afrika:

Williams, Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba, Sithole, Adams, Mokoena, Rayners, Foster.

FUTBOL DÜNYASININ GÖZÜ BU TURNUVADA

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihin en geniş katılımlı organizasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca futbolsever, bir ay boyunca sürecek dev organizasyonda gözünü sahalara çevirecek.

A Grubu'nun ilk mücadelesi olan Meksika-Güney Afrika karşılaşması, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.