Türkiye’de yabancı yatırımcıların konut ilgisi sürerken, Rus vatandaşları son dört yıldır en fazla konut satın alan yabancı grup olmayı sürdürüyor. Özellikle Antalya'nın Alanya ilçesi, Rus yatırımcıların gözde adresi olarak dikkat çekiyor.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan talep ile birlikte Alanya'da konut piyasasında önemli bir hareketlilik yaşanırken, ilçede Rus vatandaşlarının satın aldığı konut sayısı her geçen yıl artmaya devam etti.

DÖRT YILDIR ZİRVEDELER

Rus vatandaşları Türkiye genelinde 2022 yılında 16 bin 312, 2023 yılında 10 bin 540, 2024 yılında 4 bin 867 ve 2025 yılında ise 3 bin 649 konut satın aldı. Satış rakamlarında önceki yıllara göre düşüş yaşansa da Ruslar yabancı yatırımcılar arasında liderliğini korudu.

2026 yılının ilk dört ayında da Rus vatandaşlarının Türkiye'ye ilgisi sürdü. Ocak ayında 219, şubat ayında 191, mart ayında 229 ve nisan ayında 263 konut satın alan Ruslar, yılın ilk dört ayında toplam 902 konutun sahibi oldu. Aynı dönemde yabancılara yapılan toplam konut satışı ise 5 bin 711 olarak gerçekleşti.

EN BÜYÜK PAY ALANYA'NIN

Rus yatırımcıların Türkiye'deki açık ara favorisi ise Alanya oldu. İlçede 2022 yılında 6 bin 640, 2023 yılında 4 bin 203, 2024 yılında 2 bin 352 ve 2025 yılında 1.662 konut Rus vatandaşları tarafından satın alındı.

Böylece son dört yılda Alanya'da Rusların satın aldığı toplam konut sayısı 15 bin 225'e ulaştı. Bu rakam, ilçenin yabancı yatırımcılar açısından Türkiye'nin en önemli konut merkezlerinden biri haline geldiğini ortaya koydu.

AKDENİZ'DEN VAZGEÇMİYORLAR

2026 yılının ocak-nisan döneminde Alanya'da 368 konut satın alan Rus vatandaşlarının ikinci tercihi ise Mersin'in Erdemli ilçesi oldu. Aynı dönemde Erdemli'de Rus alıcılara 87 konut satışı yapıldı.

Uzmanlar, iklim şartları, denize yakın yaşam, ulaşım olanakları ve gelişmiş sosyal yaşamın Rus yatırımcıların Akdeniz bölgesine olan ilgisini artırdığını belirtirken, Alanya'nın bu alandaki lider konumunu koruduğuna dikkat çekiyor.

ALANYA'DA YABANCI ETKİSİ SÜRÜYOR

Yabancıya konut satışlarında son yıllarda yaşanan yoğun talep, Alanya'nın demografik yapısından emlak sektörüne kadar birçok alanda etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle Rus vatandaşlarının ilçedeki varlığı, konut piyasasının yanı sıra turizm, ticaret ve hizmet sektörlerinde de hissediliyor. Rusların Alanya'ya ilgisinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.