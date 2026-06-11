Türkiye'de araç muayene hizmetlerinde yeni bir dönemin hazırlıkları sürüyor. 2027-2047 yılları arasındaki araç muayene hizmetlerini yürütmeye hazırlanan TURKA, ülke genelinde kurulacak yeni nesil istasyonlar için çalışmalarına hız verdi.

1,72 milyar dolarlık işletme hakkı devrinin ardından faaliyetlerine başlayan şirket, 81 ilde toplam 249 sabit araç muayene istasyonu ve 100 mobil istasyonla hizmet vermeyi planlıyor.

YENİ DÖNEM 15 AĞUSTOS 2027'DE BAŞLIYOR

TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salma, araç muayene sisteminin gelecek 20 yılına yönelik planlamaların tamamlandığını belirterek yeni dönemin başlangıç tarihini açıkladı.

Salma, "15 Ağustos 2027 tarihi itibarıyla kapılarımızı vatandaşlarımıza açacağız. O gün itibarıyla bir sonraki 20 senenin bütün teknolojilerini vatandaşlarımızla buluşturuyor olacağız" dedi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ MUAYENE

Yeni dönemde araç muayene süreçlerinde yapay zeka destekli görüntü işleme sistemleri, çok noktalı kamera teknolojileri ve lazer tarayıcılar kullanılacak. Böylece araçların daha hızlı ve detaylı şekilde kontrol edilmesi hedefleniyor.

Ayrıca veri analitiği teknolojileri sayesinde sürücüler, yoğunluğun daha az olduğu istasyonlara yönlendirilerek bekleme sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.

KREDİ KARTI KOMİSYONU TARİHE KARIŞIYOR

Araç sahiplerini sevindirecek en önemli değişikliklerden biri de ödeme sistemlerinde yaşanacak.

TURKA yetkilileri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda kredi kartı ve banka kartı ile yapılan ödemelerde komisyon alınmaması yönünde karar verildiğini açıkladı.

Serhan Salma, "15 Ağustos 2027 tarihinden itibaren kredi kartı ve banka kartı ödemelerinde herhangi bir komisyon uygulanmayacak" ifadelerini kullandı.

ARAÇTAN İNMEDEN İŞLEM YAPILABİLECEK

TURKA Alt İşletici Yönetimi Direktörü Murat Özden ise yeni sistemin büyük ölçüde dijitalleşeceğini belirtti.

Plaka tanıma sistemleri sayesinde randevulu araçların otomatik olarak tanınacağını ifade eden Özden, işlemlerin önemli bir bölümünün araçtan inilmeden gerçekleştirileceğini söyledi.

Muayene sonunda oluşturulacak dijital raporlar da sürücülere elektronik ortamda ulaştırılacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ÖZEL KONTROLLER

Elektrikli araçların kullanımının hızla arttığına dikkat çeken TURKA yetkilileri, yeni dönemde batarya güvenliği, yüksek voltaj sistemleri ve elektrikli araçlara özel kontrol süreçlerinin de muayene sistemine dahil edileceğini açıkladı.

MOTOSİKLETLERE ÖZEL ALANLAR KURULACAK

Türkiye'de motosiklet kullanımındaki artış nedeniyle bazı istasyonlarda motosikletlere özel muayene kanalları oluşturulacak. Veri analizleriyle yoğunluğun yüksek olduğu bölgeler belirlenerek sürücülere daha hızlı hizmet verilmesi planlanıyor.

KADIN İSTİHDAMINA ÖZEL VURGU

Yeni sistemde kadın istihdamına da ayrı önem verilecek. Şirket yetkilileri, tüm istasyonlarda kadın çalışanların görev alacağını, bazı istasyonların ise tamamen kadın personelden oluşacak şekilde planlandığını açıkladı.

Kadın sürücülere yönelik özel hizmet uygulamalarının da gündemde olduğu belirtildi.

ÇEVRECİ İSTASYONLAR GELİYOR

Yeni nesil araç muayene merkezlerinin çevre dostu bir anlayışla inşa edileceği açıklandı. Sıfır atık prensibiyle faaliyet gösterecek istasyonlarda güneş enerjisi sistemleri kullanılarak enerji verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

34 MİLYONDAN FAZLA ARACA HİZMET VERECEK

Türkiye'de her yıl yaklaşık 16 milyon araç muayeneden geçerken, araç parkının 34 milyonun üzerine çıktığı belirtiliyor. TURKA, yeni teknolojik altyapısıyla milyonlarca araç sahibine daha hızlı, dijital ve erişilebilir hizmet sunmayı amaçlıyor.