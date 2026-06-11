Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmeler ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle uzun süredir yükseliş trendinde olan altın fiyatlarında yön değişmeye başladı. Özellikle gram altının 8 bin TL seviyesine yaklaşmasıyla birlikte rekor üstüne rekor kıran piyasada son günlerde satış baskısı öne çıkıyor.

Uzmanlar, küresel ekonomik verilerdeki değişimlerin yanı sıra yatırımcıların kâr satışlarının da fiyatlar üzerinde etkili olduğunu değerlendiriyor. Altın piyasasında yaşanan bu hareketlilik, yatırımcıların yeni döneme ilişkin beklentilerini de şekillendiriyor.

GERİ ÇEKİLME DEVAM EDEBİLİR

Finans analisti İslam Memiş, ons altındaki geri çekilmenin henüz sona ermediğini ifade ederek yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Memiş, piyasada 4.050 ve 3.950 dolar seviyelerinin önemli destek noktaları olarak takip edildiğini belirtti.

Son günlerde ons altında 4.020 dolar seviyelerine kadar geri çekilme yaşandığını kaydeden Memiş, fiyat hareketlerinin kısa vadede dalgalı bir görünüm sergileyebileceğine dikkat çekti.

SADECE ALTIN DEĞİL

Piyasalardaki satış baskısının yalnızca altınla sınırlı olmadığını vurgulayan Memiş, emtia ve borsa tarafında da benzer hareketlerin görüldüğünü söyledi. Küresel piyasalarda genel bir dengelenme sürecinin yaşandığını belirten uzman isim, yatırımcıların ani kararlar vermekten kaçınması gerektiğini ifade etti.

"2026 TOPLAMA YILI OLABİLİR"

İslam Memiş, kısa vadeli yüksek kazanç beklentisiyle hareket eden yatırımcıların hayal kırıklığı yaşayabileceğini belirterek 2026 yılını "toplama yılı" olarak değerlendirdi. Özellikle uzun vadeli yatırım düşünenlerin piyasaları yakından takip etmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, düşüşlerin fırsata dönüşebileceğini söyledi.

DÜĞÜN SEZONU DETAYI

Fiziki altın talebinin arttığı yaz ve düğün sezonuna da dikkat çeken Memiş, fiyatlarda yaşanan geri çekilmenin altın almayı planlayan vatandaşlar için fırsat oluşturabileceğini dile getirdi.

Altın ve gümüş yatırımcılarına "bekle-gör" stratejisini öneren Memiş, küresel piyasalardaki belirsizliklerin bir süre daha devam edeceğini belirterek yatırımcıların aceleci davranmaması gerektiğini sözlerine ekledi.