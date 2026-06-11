ALANYA'NIN uluslararası alandaki tanıtımına büyük bir güç katacak yeni bir dijital pazarlama organizasyonuna imza atılıyor. DER Touristik ve Ananea Kleopatra Beach’in destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, sosyal medyanın popüler isimleri bir hafta boyunca Alanya'da misafir ediliyor. Toplam 1,5 milyonluk dev bir erişim ağına sahip olan heyet; Alanya'nın tarihi, kültürel, gastronomik ve doğal zenginliklerini bizzat deneyimleyerek takipçileriyle paylaşıyor.

ALMANYA MAÇI PROTOKOLLE BİRLİKTE İZLENDİ

Alanya'nın gönüllü tanıtım elçisi misyonunu üstlenen misafir ekip için düzenlenen etkinlikler kapsamında, Almanya milli takımının heyecan dolu Volleyball World Beach Pro Tour Alanya Challenge maçı da özel bir organizasyonla hep birlikte izlendi. Turizm ve sporun birleştirici gücünün ön plana çıktığı bu etkinliğe; Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Abdurrahman Açıkalın, ALTAV Başkan Yardımcısı Gökçe Aydoğan Ergün, Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu ve Sunpark Otelleri Genel Direktörü Ekrem Curnal eşlik etti.

Özellikle hedef pazarlardan Almanya'da Alanya'nın marka değerini ve cazibesini artırmayı hedefleyen organizasyonda yer alan fenomenler, turizm ve yaşam tarzı içerikleriyle milyonlarca kişiye ulaşıyor. Alanya'nın dijital dünyadaki görünürlüğüne büyük bir ivme kazandıracak olan influencer ekibinde; Maurice Klaiber (@hoehen_flug), Merry Amber (@merry_amber), Marius Kaening (@mariuskaening), Kayo Daniel (@kayo) ve Natalie (@natigana) yer alıyor. (

Kaynak: ALTAV BÜLTEN