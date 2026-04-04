Antalya–Konya yolunda meydana gelen kazada küçük Bilge Mila yaşamını yitirdi, doktor anne ve baba yaralı kurtuldu. Cenaze Konya’da toprağa verildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir ailenin hayatını altüst etti. Antalya–Konya kara yolunda çocuk ölümlü trafik kazası olarak kayıtlara geçen olayda, 6 yaşındaki Bilge Mila Soylu yaşamını yitirdi.

DEMİRKAPI TÜNELİ SONRASI KAZA

Kaza, Konya-Antalya kara yolunda, Demirkapı Tüneli geçildikten sonra Beydiğin Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, doktor anne ve babanın bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen tırın dorsesine çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan 6 yaşındaki Bilge Mila Soylu olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan anne ve babanın ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

ACI HABER KONYA’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden küçük Bilge Mila’nın cenazesi, ailesi tarafından alınarak Konya’nın Karapınar ilçesine götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuk, Apak Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bir çocuk... Sabah yola çıkıyor, akşam eve dönemiyor. İnsan bazen bunu yazarken bile duraksıyor.

KAZA NASIL OLDU?

İlk belirlemelere göre kazanın, karşı şeritten gelen tırın dorsesine çarpılması sonucu meydana geldiği ifade edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bölgede özellikle uzun yol yapan sürücüler için bu güzergâh bilinen bir hat. Ama yine de… bir anlık dikkatsizlik ya da yorgunluk, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabiliyor.

Antalya Konya yolu trafik kazası çocuk ölümü gibi olaylar, özellikle ailelerin yoğun kullandığı bu hatta riskin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösteriyor.