Alanya Mahmutlar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, bisikletli bir çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre V.A. idaresindeki kamyonet, yol kenarında durakladığı sırada arkadan gelen B.M.K.’nin kullandığı bisiklet aracın arka kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından B.M.K.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı
