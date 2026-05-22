Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile taraf avukatlarının itirazı üzerine başlattığı istinaf incelemesini tamamladı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince 31 Ekim 2025'te 32 sanık hakkında verilen hükümler bütünüyle hukuka uygun bulunarak, istinaf başvuruları esastan reddedildi.

TUTUKLULUK VE ADLİ KONTROL KARARLARI

Bölge Adliye Mahkemesinin aktardığına göre, otel sahibi Halit Ergül, genel müdür Emir Aras, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanığın mevcut hallerinin devamına karar verildi. Sertifikasyon şirketi çalışanı Aleyna Beşinci, teknik personel Bayram Ütkü, iş güvenliği uzmanı Kübra Demir ve mutfak personeli Reşat Bölük hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı sürecek.

Öte yandan, sanıklar Ali Ağaoğlu, Doğan Aydın ve Yiğithan Burak Çetin'in konutu terk etmeme şeklindeki ev hapsi tedbirleri kaldırılarak, yurt dışına çıkış yasağına dönüştürüldü. Mutfak personeli Faysal Yaver ve Enver Öztürk ile iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan hakkında verilen beraat kararları da onandı. Dosya, nihai inceleme için Yargıtay'a gönderilecek.

YÜZLERCE YILLIK CEZALAR NASIL ŞEKİLLENDİ?

Bolu'daki yerel mahkeme heyeti, 34 çocuğun yaşamını yitirmesi nedeniyle 11 ana sanığa "olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis cezası vermişti. Yangında ölen 44 yetişkin için ise aynı sanıklara 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapis cezası uygulanmıştı. Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Sedat Gülener, Kenan Coşkun ve İrfan Acar gibi isimlerin de yer aldığı gruptaki sanıklar, çeşitli yaralama ve mala zarar verme suçlarından da ek olarak onlarca yıllık hapis cezalarına çarptırılmıştı.

BİLİNÇLİ TAKSİR VE DİĞER HÜKÜMLER NELERDİ?

Yargılama sürecinde hiçbir sanığa takdir indirimi uygulanmadı. "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan Cemal Özer ve Mehmet Salun'a 22 yıl 3'er ay; Doğan Aydın, Muharrem Şen ve Kübra Demir'e 21 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezası verilmişti. Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, İbrahim Polat, İsmail Karagöz, Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Mehmet Özel ve Yeliz Erdoğan'a 21'er yıl, Bayram Ütkü'ye 18 yıl, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin'e ise 12 yıl hapis cezası hükmedilmişti. Türkiye yargı tarihinin en kapsamlı dosyalarından biri olan bu dava, içerdiği ağır ve çok katmanlı ceza yapısıyla hukuki bir emsal teşkil ediyor.