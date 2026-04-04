Kasımpaşa kalecisi Gianniotis’in attığı gol kısa sürede sosyal medyada gündem oldu; tribünler ne olduğunu anlamakta zorlandı.

MAÇTA HERKESİN DURDUĞU AN

Süper Lig’de sık sık ilginç anlar görülüyor ama bu seferki biraz farklıydı. Kasımpaşa ile Kayserispor arasında oynanan mücadelede, kaleci Giannis Gianniotis kendi ceza sahasının önünden yaptığı vuruşla topu doğrudan rakip ağlara gönderdi. Pozisyonun başında herkes sıradan bir uzun degaj bekliyordu. Ama top havalandı, rüzgarla yön değiştirdi, sekti ve kaleci Bilal Bayazıt’ın üzerinden ağlara gitti. Tribünde bir an sessizlik oldu. Sonra…

KALEDEN KALEYE GOL NASIL GELDİ?

Dakikalar 66’yı gösterdiğinde gelişen pozisyonda, savunmadan gelen topu kontrol eden Gianniotis hiç beklemeden uzun vurdu. Top Kayserispor ceza sahasına kadar gitti, yerde sekip hızlandı ve önde yakalanan kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. Bu golle Kasımpaşa farkı 2-0’a çıkardı.

SAHADA GERGİNLİK, VAR KARARI

Karşılaşmanın son bölümlerinde tansiyon yükseldi. 89’uncu dakikada Kasımpaşa’da Cafu, yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. Ancak VAR incelemesi sonrası hakem Mehmet Türkmen kararını değiştirdi ve oyuncu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kalan dakikalarda skor değişmedi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORU

Gianniotis’in golü maçın önüne geçti. Kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Özellikle “kaleden kaleye gol” anları futbolseverlerin ilgisini çekti. Evde maçı izleyenler bile ilk anda tekrar izleme ihtiyacı hissetti. Çünkü böyle bir gol… kolay kolay olmuyor. Bir izleyici yorumu: “Top havadayken herkes durdu, kimse böyle biteceğini düşünmedi.”

