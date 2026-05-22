Sabah'ın aktardığı habere göre, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four yarı final mücadelesinde Olympiakos'a 79-61 yenildi. Telekom Center'da oynanan karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertli temsilcimiz, şampiyonluk umutlarına veda etti.

Sreten Radovic, Carlos Peruga ve Milan Nedovic hakem üçlüsünün yönettiği maça Yunan ekibi hızlı bir giriş yaptı. İlk çeyrekte 12-0'lık bir seri yakalayan Olympiakos, Fenerbahçe'ye yaklaşık yedi dakika boyunca sayı şansı tanımadı. Temsilcimiz ilk isabetini periyodun bitimine 3 dakika 4 saniye kala Khem Birch'ün smacıyla bulurken, ilk çeyrek Tyler Dorsey'in etkili oyunuyla 18-12

Olympiakos üstünlüğüyle geçildi.

İkinci periyotta da benzer bir tablo ortaya çıktı. Çeyreğin ilk altı dakikasında sayı üretemeyen Fenerbahçe Beko karşısında farkı açan Olympiakos, soyunma odasına 33-24 önde gitmeyi başardı.

FARK BİR ARA YEDİ SAYIYA KADAR İNDİ

Üçüncü çeyreğin başında rakibinin 11-0'lık serisine engel olamayan sarı-lacivertliler, 20 sayı farkla geriye düştü. Ancak bu bölümden sonra toparlanan temsilcimiz, 10-0'lık bir seri yakaladı ve Tucker'ın üçlüğüyle farkı tek hanelere indirdi. Final periyoduna 56-41 geride giren Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in üst üste bulduğu sayılarla umutlansa da, maçın son bölümündeki düşük şut yüzdesi nedeniyle parkeden 79-61 mağlup ayrıldı.

HÜCUMDAKİ TIKANIKLIK MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın istatistiksel verileri incelendiğinde, Fenerbahçe Beko'nun maçın ilk iki çeyreğinde yaşadığı uzun süreli skor kısırlığı mağlubiyetin temel faktörü olarak dikkat çekiyor. Temsilcimizin hücum ritmini bulamadığı anlarda Olympiakos'un Alec Peters (17 sayı), Sasha Vezenkov (16 sayı) ve Tyler Dorsey (15 sayı) ile bulduğu isabetler maçın kırılma anlarını oluşturdu. Fenerbahçe cephesinde ise Tarık Biberovic'in 17 ve Tucker'ın 16 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Bu sonucun ardından finale yükselen Olympiakos, pazar günü Valencia Basket ile Real Madrid eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek. Organizasyonda bu sezon üçüncülük maçı ise oynanmayacak.