Kaza, 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 02.30 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği belirtilen otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı ve kısa sürede alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, araçtaki 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk gelen bilgilere göre, sürücü Hakan G ve yolcu Y.S.G. A (22 ) olay yerinde hayatını kaybederken Araçta yolcu olarak bulunan A.C A(19) M. G (20 ) ve Y.K (21) yaralandılar.

Kazada ağır yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.