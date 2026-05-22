Kurban Bayramı dolayısıyla ilan edilen 9 günlük tatil maratonu, mesai bitimiyle birlikte resmen başladı. Tatili memleketlerinde veya farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşların erken saatlerde yola koyulması, İstanbul trafiğinde belirgin bir hareketliliğe neden oldu.

Özellikle Anadolu Yakası sınırları içindeki TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri çevresinde, araç kuyrukları her iki istikamette de zaman zaman artış gösterdi. Hafta sonu iznini bayram programıyla birleştiren sürücülerin oluşturduğu bu yoğunluk, günün ilerleyen saatlerinde otoyolun ana arterlerinde kendini hissettirdi.

İBB VERİLERİ YÜZDE 71'İ GÖSTERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik verilerine göre, saat 17.00 sularında il genelindeki trafik yoğunluk oranı yüzde 71 olarak kaydedildi. Yetkililer tarafından aktarılan bilgilere göre, yollardaki araç sayısındaki hızlı artışa rağmen ulaşımı durma noktasına getirecek büyük çaplı bir aksaklık henüz rapor edilmedi.

TRAFİKTE BEKLENEN GELİŞMELER NELER?

Akşam saatlerinde mesai bitişinin tam olarak gerçekleşmesiyle birlikte otoyollardaki araç yükünün zirve noktasına ulaşması öngörülüyor. Sürücülerin güvenli bir yolculuk için alternatif güzergahları değerlendirmeleri ve yola çıkmadan önce anlık yol durumu haritalarını takip etmeleri, seyahat planlamalarında yaşanabilecek gecikmelerin önüne geçilmesi adına büyük önem taşıyor.