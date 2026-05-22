Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görevli iki polis memurunu şehit eden şüpheli hakkında yürütülen adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı. 17 Mayıs tarihinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı saldırının faili olduğu belirtilen 24 yaşındaki Orhan Altan, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarıldı.

Yetkililerin aktardığına göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği kadrosunda görev yapan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'u şehit eden zanlının hastanedeki tıbbi süreci sona erdi. Geniş güvenlik önlemleri altında Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Mahkeme heyeti, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklama kararının ardından Orhan Altan, yine yoğun güvenlik tedbirleri eşliğinde Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na götürülerek teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

17 MAYIS'TA NELER YAŞANMIŞTI?

Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'ndeki bir iş merkezinde 17 Mayıs günü yaşanan elim olay, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hakkında tedavi kararı bulunan şüphelinin bölgede görüldüğü ihbarı üzerine başlamıştı. İhbar üzerine bölgeye giden polis memurları Tütüncüler ve Koç, şüphelinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmış ve kaldırıldıkları hastanede şehit düşmüşlerdi. Olay sonrası yaralı olarak yakalanan saldırgan ise o tarihten bu yana hastanede polis gözetiminde tedavi altında tutuluyordu.