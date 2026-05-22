Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38'inci Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı vermesi başkentte siyasi hareketliliği artırdı. Alınan iptal kararıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2,5 yıl sonra genel başkanlık görevine hukuken geri döndüğü belirtilirken, söz konusu tarihten bu yana yapılan tüm kurultaylar ve alınan kararlar hükümsüz duruma düştü.

TELEFONDA KURULTAY ZİRVESİ

Mahkemenin iptal hükmü sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında beklenen telefon görüşmesi gerçekleşti. Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez'in aktardığına göre, gün içinde karşılıklı olarak yapılan aramaların ardından iki isim iletişime geçti. Görüşme sırasında Kılıçdaroğlu, partiyi en uygun zamanda yeniden kurultaya götürme niyetinde olduğunu Özel'e iletti.

ÖZEL KURULLARLA DEĞERLENDİRME YAPACAK

Özgür Özel'in de bu adımdan memnuniyet duyduğu ve kendi taleplerinin de aynı yönde olduğu bildirildi. Sönmez'in açıklamasına göre, Özel konuyu Parti Meclisi (PM) veya Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi çalışma arkadaşlarıyla değerlendirecek. Yapılacak iç istişarelerin ardından Kılıçdaroğlu'na sürecin işleyişine dair resmi bir dönüş sağlanması bekleniyor.

HUKUKİ SÜREÇ NE ANLAMA GELİYOR?

Hukuk sisteminde mutlak butlan kararı, bir işlemin kurucu unsurlarındaki eksiklik nedeniyle yapıldığı andan itibaren geçersiz sayılması anlamına geliyor. Bu hukuki durum, CHP yönetiminin meşruiyetini yeniden tesis edebilmesi için olağanüstü bir kurultay sürecini yasal bir zorunluluk haline getiriyor. Tarafların uzlaşmacı tavrı, yeni sürecin parti kurulları aracılığıyla hızlı bir şekilde şekilleneceğinin sinyalini veriyor.