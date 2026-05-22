Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin kararı üzerine yaptığı itirazı inceleyerek karara bağladı. Kurul, yaklaşık iki saat süren toplantının ardından ana muhalefet partisinin taleplerini reddetti.

YSK Başkanı Mutta tarafından yapılan açıklamaya göre, mahkemenin 21 Mayıs tarihinde verdiği ihtiyati tedbir kararının uygulanmasının hukuken imkansız olduğu öne sürülerek CHP tarafından kurula bir dilekçe sunulmuştu. Kurul, sistem üzerinden iletilen bu mahkeme kararı ve dilekçedeki talepleri detaylı bir şekilde değerlendirdi.

TALEPLER NEDEN KABUL EDİLMEDİ?

CHP'nin başvurusunda; 21 Eylül 2025 tarihli 22'nci Olağanüstü Kurultay, 24 Eylül 2025 tarihli İstanbul İl Kongresi, 19 Ekim 2025 tarihli CHP İstanbul 39'uncu Olağan İl Kongresi ve 28-30

Kasım 2025 tarihli 39'uncu Olağanüstü Kurultay'da yapılan seçimlerin geçerliliğinin tespiti istenmişti. Ayrıca 4-5 Kasım 2023 tarihli Olağan Kurultay'da seçilen delegelerin durumunun Siyasi Partiler Kanunu kapsamında değerlendirilmesi talep edilmişti. YSK, yeni delegelerle düzenlenen mazbataların geçerli sayılması yönündeki bu kapsamlı talepleri uygun bulmadı.

YSK'NIN YETKİ SINIRLARI NELERDİR?

Türkiye'deki seçim hukukuna göre YSK'nın temel görevi, seçimlerin düzen içinde ve güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Hukuk mahkemeleri tarafından verilen kararların icrası veya uygulanması, doğrudan YSK'nın anayasal yetki alanına girmiyor. Bu kapsamda YSK Başkanı Mutta, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin 21.05.2026 tarihli yazısına ilişkin kurullarının bir işlem yapamayacağını vurguladı.

Hukuk mahkemesi kararlarının icrası konusunda yetkileri bulunmadığını belirten Mutta, ilgili yazının işlem yapılmaksızın mahkemeye iadesine oybirliğiyle karar verildiğini bildirdi. Alınan bu kritik ret kararının detaylı gerekçesinin ise ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu.