Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda'da etkisini gösteren Ebola salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, KDC'deki vaka tablosu giderek daha endişe verici bir hal alıyor.

Ghebreyesus'un aktardığı bilgilere göre, KDC'de şu ana kadar 82 vaka ve 7 can kaybı laboratuvar testleriyle kesinleşti. Ancak sahadaki gerçek tablonun çok daha ağır olduğu tahmin ediliyor. Bölgede yaklaşık 750 şüpheli vaka ile 177 şüpheli ölüm kayıt altına alınırken, bu rakamların devam eden laboratuvar çalışmaları sonucunda değişebileceği belirtiliyor.

GÜVENLİK SORUNLARI MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Salgının merkez üssü olarak kabul edilen Ituri bölgesine ek DSÖ personelinin sevk edildiği bildirildi. Fakat KDC'de devam eden şiddet olayları ve güvenlik zafiyetleri, sağlık ekiplerinin salgına tam kapasiteyle müdahale etmesinin önünde büyük bir engel oluşturuyor. Test ve hastalık takip çalışmalarının bölgedeki çatışma ortamı nedeniyle ciddi şekilde aksadığı biliniyor.

UGANDA'DA SALGIN KONTROL ALTINDA MI?

Komşu ülke Uganda'daki durumun ise daha stabil olduğu ifade edildi. DSÖ verilerine göre, Uganda'da bugüne kadar 2 doğrulanmış vaka ve 1 ölüm rapor edilirken, yeni bir can kaybı veya vaka kayıtlara geçmedi. DSÖ yetkilileri, hastalığın yayılımını durdurmak amacıyla yerel hükümetlerle düzenli temas halinde olduklarını ve üye devletlere yönelik güncel bilgilendirme toplantılarının sürdüğünü vurguladı.