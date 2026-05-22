Piyasalarda geride kalan haftanın yatırım araçları performansı belli oldu. Açıklanan verilere göre, haftanın tek kazandıran yatırım aracı dolar olurken, elde edilen getiri yatırımcıların beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldı.

BIST 100 ENDEKSİ HAFTAYI NASIL TAMAMLADI?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,89 oranında değer kaybetti. Hafta içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, en düşük 12.966,26 puanı test ederken, en yüksek 14.342,48 puan seviyesini gördü. Endeks bu hareketlerin ardından haftayı, bir önceki haftanın kapanış değerinin yüzde 3,89 altında kalarak 13.808,20 puandan kapattı.

EMEKLİLİK FONLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN BOYUTU NE?

Hisse senedi piyasalarındaki negatif seyir, diğer yatırım araçlarına da yansıdı. Özellikle uzun vadeli tasarruf sahiplerinin tercih ettiği emeklilik fonları, haftayı yüzde 3,66 oranında değer kaybıyla kapattı. Yatırım araçlarının genel performansı incelendiğinde, hisse senedi ve fon piyasalarındaki geri çekilmenin yatırımcı portföylerini doğrudan etkilediği görülüyor.