Antalya’nın Manavgat ilçesinde görev yapan zabıta personeli Ali Savaş’ın kaybolması, ilçede endişe yarattı. Günlük hayatın akışı içinde aniden ortadan kaybolan Savaş’tan günlerdir haber alınamaması, hem ailesini hem de çalışma arkadaşlarını tedirgin ediyor.

GECE SAATLERİNDE EVİNDEN AYRILDI

Edinilen bilgilere göre, 14 Nisan Salı gecesi Çeltikçi Mahallesi girişindeki ikametinden ayrılan Ali Savaş, o saatten sonra geri dönmedi. Savaş’ın evden çıkış nedeni ve nereye gittiği henüz netlik kazanmazken, yakın çevresi de kendisine ulaşamadı.

AİLESİ ENDİŞELİ: TELEFONUNA ULAŞILAMIYOR

Ailesi, ertesi gün eve dönmemesi üzerine durumdan şüphelenerek telefonla ulaşmaya çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen Savaş’a ulaşılamadı. Bunun üzerine aile, vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine başvurarak kayıp ihbarında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI GENİŞLETİLDİ

Başvurunun ardından polis ve jandarma ekipleri tarafından çok yönlü arama çalışması başlatıldı. Bölgede bulunan güvenlik kameraları incelenirken, Savaş’ın son görüldüğü noktalarda saha taramaları yapılıyor. Ekiplerin, çevre mahalleler ve olası güzergâhlar üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

MESAI ARKADAŞLARI DA TAKİPTE

Manavgat Belediyesi’nde görev yapan mesai arkadaşları da gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzun süredir görev yapan Savaş’ın ani kaybı, belediye çalışanları arasında da üzüntüye neden oldu.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Yetkililer, Ali Savaş’ı gören ya da yerini bilen vatandaşların en yakın polis veya jandarma birimlerine bilgi vermesini istedi. Arama çalışmalarının sürdüğü süreçte gelecek her bilginin önemli olduğu vurgulandı.

Manavgat’ta kayıp vakasıyla ilgili soruşturma devam ederken, ailesi umutlu bir haber bekliyor.