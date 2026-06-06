ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 FIFA

Dünya Kupası öncesinde, uluslararası spor medyası turnuvanın öne çıkacak genç yeteneklerini belirlemeye başladı. ABD merkezli spor yayıncısı ESPN'in aktardığına göre, organizasyonda dikkatle takip edilecek 21 yaş altı en iyi 10 futbolcu listelendi.

A Milli Takım'ın, dev turnuvada D Grubu'nda yer alacağı belirtildi. Ay-yıldızlı ekibin bu gruptaki rakiplerinin ABD, Paraguay ve Avustralya olacağı ifade edildi.

LİSTEDE İKİ MİLLİ FUTBOLCU

Dünyanın dört bir yanından genç yeteneklerin derlendiği 10 kişilik listede, Türkiye'yi temsil eden iki isim dikkat çekti. A Milli Takım forması giyen Arda Güler ve Kenan Yıldız, turnuvaya damga vurması beklenen 21 yaş altı yıldızlar arasına girmeyi başardı.

EN ÇOK OYUNCU VEREN ÜLKELER HANGİLERİ?

ESPN tarafından yayımlanan sıralama incelendiğinde, listeye birden fazla oyuncu sokabilen sadece üç ülke bulunuyor. İspanya ve Fransa ikişer genç yetenekle sıralamada yer alırken, Türkiye de Arda Güler ve Kenan Yıldız ile bu istatistiğe ortak oldu.

Listenin tamamı şu isimlerden oluştu: Yan Diomande (Fildişi Sahili) Lennart Karl (Almanya) Warren Zaire Emery (Fransa) Kenan Yıldız (Türkiye) Desire Doue (Fransa) Nico Paz (Arjantin) Pau Cubarsi (İspanya) Joao Neves (Portekiz) Arda Güler (Türkiye) Lamine Yamal (İspanya)