CORENDON Alanyaspor, Süper Lig'de son haftalara girilirken 30. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası, iki takımın da kontrollü oyun tercih ettiği bir mücadeleye sahne oldu. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda taraflar zaman zaman gol arasa da, son vuruşlarda etkisiz kaldı. Savunmaların hata yapmadığı bölümde, soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. İkinci yarıya daha istekli başlayan ev sahibi ekip, aradığı golü 60. dakikada buldu. İrfan Can Kahveci'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçen Kasımpaşa, maçın kontrolünü de eline aldı. Bu gol, karşılaşmanın kader anı oldu.

ŞİMŞEK TEPKİ VEREMEDİ

Golden sonra beraberlik için yüklenmeye çalışan Corendon Alanyaspor, hücumda istediği üretkenliği bir türlü sağlayamadı. Rakip ceza sahasında etkili pozisyonlar bulmakta zorlanan turuncu-yeşilliler, son bölümlerde baskı kurmaya çalışsa da skoru değiştirecek golü bulamadı. Bu sonuçla birlikte Alanyaspor'un deplasmandaki kötü grafiği devam etti. Turuncu-yeşilli ekip, dış sahada oynadığı son 14 maçta galibiyet yüzü göremezken, bu sezon tek deplasman galibiyetini ligin 4. haftasında Konyaspor karşısında elde etmişti. Cemali AYDINOĞLU

MAÇ SAATİ VE HAKEM

Kasımpaşa - Alanyaspor karşılaşması saat 14.30’da başladı. Mücadelede hakem Oğuzhan Aksu görev yapıyor.

İLK 11’LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Adem, Frimpong, Andri, Cafu, İrfan Can, Diabate, Ben Ouanes, Benek

Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Ümit, Ruan, Fatih, Makouta, Janvier, İbrahim, Hwang, Güven

CANLI ANLATIM

90' Karşılaşma sona erdi (0-0)

90' Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Kasımpaşa.

90' Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Alanyaspor takımında Steve Mounie.

90' Alanyaspor rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

90' Kasımpaşa takımında bir süre saha kenarında tedavi gören Irfan Kahveci tekrar sahada.

89' İrfan Kahveci yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.

88' Hakem Oğuzhan Aksu düdüğünü çalıyor ve ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Kasımpaşa kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

88' Oğuzhan Aksu Alanyaspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

87' Rakip yarı sahada gol arayan Kasımpaşa şimdi taç atışı kullanacak.

87' Oyuncu değişikliği. Adrian Benedyczak sahadan çıkan oyuncu, Kubilay Kanatsızkuş maça dahil olan oyuncu.

87' Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Ali Yavuz Kol, çıkan oyuncu Fousseni Diabate.

86' Kasımpaşa kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Alanyaspor.

85' Oğuzhan Aksu taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.

84' Aut atışını kullanacak takımKasımpaşa.

84' Hakem serbest atışa karar veriyor. Kasımpaşa atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

83' Faul! deplasman Takımı rakip sahadan atışı kullanacak.

82' Taç Kasımpaşa takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

81' Oyuncu değişikliği! Alanyaspor için oyuncu değişikliği. Ibrahim Kaya çıkan oyuncu, Steve Mounie giren oyuncu.

80' Alanyaspor takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Ruan Pereira Duarte, giren oyuncu Enes Keskin.

80' Rakip yarı sahada gol arayan Kasımpaşa şimdi taç atışı kullanacak.

77' Oğuzhan Aksu autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

77' Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Irfan Kahveci ancak isabet yok.

77' Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

77' Sarı kart! Bruno Viana maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

77' Top auta çıkıyor. Alanyaspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

77' Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Kasımpaşa takımında Adrian Benedyczak.

76' Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadı'nda ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

75' Emre Belözoğlu sakatlık nedeniyle oyuncu değişikliği yapmak zorunda kalıyor. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Mortadha Ben Ouanes . Yerine sahaya giren oyuncu Eyüp Aydın.

75' Kasımpaşa Alanyaspor yarı sahasında faul kazanıyor.

74' Tedavi için bir süre saha kenarında kalan Mortadha Ben Ouanes, tekrar maça dahil oldu.

72' Oğuzhan Aksu sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Mortadha Ben Ouanes

71' Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Ui-jo Hwang. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.

69' Alanyaspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

68' Alanyaspor rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışı kullanacak.

66' Oğuzhan Aksu Kasımpaşa için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Alanyaspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

66' Ümit Akdag sakatlandı ve sahayı terk ediyor. Yerine giren oyuncu Bruno Viana.

64' İstanbul şehrinde oyun sakatlık sebebiyle durdu. Alanyaspor takımının sağlık ekibi yerde kalan Umit Akdag için sahada.

64' Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

62' Kasımpaşa Alanyaspor yarı sahasında faul kazanıyor.

60' Oyuncu değişikliği! Alanyaspor takımında giren oyuncu Ianis Hagi, çıkan oyuncu Güven Yalçın.

60' Alanyaspor oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Antonio Simao Muanza, çıkan oyuncu Gaius Makouta.

60' Maçın hakemi, sarı kartını Paulo Victor için kullandı.

59' Gol! Kasımpaşa maçta 1-0 üstünlüğü yakaladı.

59' Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu stadında, Irfan Kahveci sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

58' Alanyaspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Kasımpaşa.

58' Alanyaspor takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.

56' Alanyaspor rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

55' Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

55' Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

55' Ui-jo Hwang şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.

53' Oğuzhan Aksu taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Kasımpaşa.

52' Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

52' Alanyaspor takımı Florent Hadergjonaj ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

50' Aut atışını kullanacak takımAlanyaspor.

50' İsabetsiz şut! Kasımpaşa Irfan Kahveci ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

48' Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu stadında, Kasımpaşa takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

47' Taç Alanyaspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

46' Kasımpaşa kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

45' Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

45' Faul! ev sahibi takım rakip sahadan atışı kullanacak.

45' İlk yarı sona erdi (0-0)

45' Hakem Oguzhan Aksu düdüğünü çalıyor ve ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Kasımpaşa kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

45' Alanyaspor takımında Umit Akdag sarı kart ile cezalandırıldı.

44' Alanyaspor takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Florent Hadergjonaj.

44' Alanyaspor için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Ibrahim Kaya.

43' Oğuzhan Aksu Kasımpaşa lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

42' Top auta çıkıyor. Alanyaspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

42' Adrian Benedyczak yaptığı kafa vuruşunda isabet bulamıyor.

42' Korner kazanan takım Kasımpaşa. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Irfan Kahveci.

41' İrfan Kahveci kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

40' Frikik! Hakem Oğuzhan Aksu ev sahibi takım atağında serbest vuruşa karar veriyor. Kasımpaşa tehlikeli bölgeden frikik kullanacak.

39' Alanyaspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

39' Oğuzhan Aksu autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

37' Hakem serbest atışa karar veriyor. Alanyaspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

36' Top auta çıkıyor. Alanyaspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

32' Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu stadında, Kasımpaşa takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

30' Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

29' Kasımpaşa kendi yarı sahasında taç kullanacak.

29' Frikik! Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Alanyaspor.

27' Alanyaspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Kasımpaşa.

26' Hakem serbest atışa karar veriyor. Kasımpaşa atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

26' Oğuzhan Aksu Kasımpaşa lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

25' Oğuzhan Aksu autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

23' Alanyaspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

23' İbrahim Kaya tedavisini yaptırdı ve tekrar oyuna dahil oldu.

22' Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadı'ında oyun durdu. İbrahim Kaya geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi görmekte.

21' Kasımpaşa takımında sarı kart gören oyuncu Adam Arous.

21' Serbest vuruş! Oguzhan Aksu Kasımpaşa yarı alanında hücumda olan Alanyaspor lehine faul çalıyor.

20' Hakem Oğuzhan Aksu Kasımpaşa hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.

18' Ev sahibi takım rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Kasımpaşa.

16' Taç Alanyaspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

15' Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

13' Alanyaspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

12' Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Alanyaspor.

12' Adam Arous kafa vuruşunda isabet bulamıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

11' Sarı kart gören oyuncu Ui-jo Hwang

11' Serbest vuruş! Kasımpaşa Alanyaspor kalesine yakın yerden frikik kullanacak.

11' Taç. Kullanacak takım Kasımpaşa. Alanyaspor yarı sahasında gol için yüklenen ev sahibi takım taç atışını kullanacak.

10' Oguzhan Aksu Alanyaspor yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Kasımpaşa atışı kullanacak taraf.

10' Rakip yarı sahada gol arayan Kasımpaşa şimdi taç atışı kullanacak.

8' Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

7' Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

7' Alanyaspor rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

6' Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadı'nda ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

5' Aut atışını kullanacak takımKasımpaşa.

3' Oguzhan Aksu taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.

2' Maçın hakemi Oguzhan Aksu, Kasımpaşa takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

1' Maç başladı