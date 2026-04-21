Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma dosyası kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu turizm ve iş dünyasından 21 kişi daha gözaltına alındı.

Önceki süreçte mevcut Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile eski başkan Şükrü Sözen tutuklanmıştı. İkilinin tutukluluk halinin devam ettiği dosyaya eklenen yeni deliller üzerine güvenlik güçleri tekrar harekete geçti.

TURİZM YATIRIMCILARI MERCEK ALTINDA

Son dalgada hedef alınan isimlerin, yerel yönetimle ticari iş bağlantısı bulunan şirket yetkilileri olduğu öne sürüldü. Emniyet birimlerince yakalanan 21 şüpheli arasında bölgenin tanınmış otel sahipleri ve turizm yatırımcılarının da yer aldığı iddia ediliyor. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürerken, operasyonun ihale, imar uygulamaları ve usulsüz kaynak aktarımı gibi iddialara dayandığı tahmin ediliyor.

ALANYA İŞ DÜNYASI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Antalya'nın doğusunda yer alan iki komşu ilçe olan Manavgat ve Alanya, turizm ekonomisi açısından entegre bir yapıya sahip. Yaklaşan yeni turizm sezonu öncesinde Manavgat'taki büyük turizm yatırımcılarının adli sürece dahil olması, Alanya iş dünyası ve turizm sektörü tarafından olası yansımaları nedeniyle dikkatle izleniyor. Soruşturmanın kapsamının daha da genişleyip genişlemeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.