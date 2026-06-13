Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Süvari Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflardan biri aracından aldığı tabanca ve sopayla diğer araçtakilerin üzerine yürüdü.

Çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, elindeki silahla tehditler savuran kişinin "Polisim ben zaten" dediği duyuldu. Yaşanan arbede sırasında çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından silahla tehditte bulunduğu belirlenen kişi ekip aracıyla polis merkezine götürüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayın taraflarından birinin polis memuru olduğunun tespit edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"13 Haziran 2026 tarihinde Etimesgut ilçesinde meydana gelen ve bir polis memurunun da taraf olduğu olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İlgili personel görevden uzaklaştırılmış olup, konu tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir."

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.