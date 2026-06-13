Örenli Mahallesi kırsalında meydana gelen olayda, serinlemek amacıyla su dolu bir inşaat çukuruna giren iki kardeş hayatını kaybetti. AA'nın aktardığına göre, 13 yaşındaki Murat Telli ile 15 yaşındaki ağabeyi Muhammet Mahmut Telli çukurdaki suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çocukların arkadaşları, ilk etapta kendi çabalarıyla kardeşleri sudan çıkarmaya çalıştı. Başarılı olamayınca çevredeki mahalle sakinlerinden yardım istediler. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI NASIL SONUÇLANDI?

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kardeşler acil olarak farklı hastanelere sevk edildi. Murat Telli Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne, Muhammet Mahmut Telli ise Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı. Ancak her iki hastanede doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen iki kardeş kurtarılamadı.

İNŞAAT ÇUKURLARI NEDEN RİSK OLUŞTURUYOR?

Özellikle sıcak havalarda kırsal bölgelerde açılan ve yağmur veya yeraltı sularıyla dolan denetimsiz inşaat çukurları, çocuklar için ciddi hayati tehlike barındırıyor. Derinliği, akıntısı ve zemin yapısı bilinmeyen bu tür bulanık su birikintilerine girilmesi, ani kramp veya bataklık etkisi yaratarak yüzme bilenler için dahi kurtulmayı imkansız hale getirebiliyor.