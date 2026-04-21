Alanya kruvaziyer turizmi 21 Nisan Salı sabahı yeni bir seferle hareketlendi. İtalya bandıralı AIDAstella, Marmaris’ten ayrıldıktan sonra sabah saatlerinde Alanya Limanı’na yanaştı. Gemide çoğunluğu Almanya vatandaşı olan 2 bin 129 turist ile 649 personel bulunduğu bildirildi.

ALANYA LİMANI’NDA SABAH HAREKETLİLİĞİ

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yolcuların bir bölümü gemiden inerek ilçe merkezine, çarşıya ve sahil hattına yöneldi. Bazı turistler ise organize turlara katılmak için otobüslerle limandan ayrıldı. Kruvaziyerle gelen yolcu hareketliliği, özellikle kısa süreli şehir içi gezi, alışveriş ve yeme-içme noktalarında gün içi canlılık oluşturuyor.

GEMİ AKŞAM ANTALYA’YA GEÇECEK

253 metre uzunluğundaki AIDAstella’nın bugün saat 18.00’de Alanya’dan ayrılarak Antalya’ya gitmesinin planlandığı öğrenildi. Alanya kruvaziyer programı da geminin 21 Nisan 2026 Salı günü 08.00-18.00 saatleri arasında limanda olacağını gösteriyor.

KRUVAZİYER TRAFİĞİ ALANYA ESNAFINI DA İLGİLENDİRİYOR

Alanya’ya kruvaziyerle gelen Alman turist sayısı ve günübirlik yolcu yoğunluğu, sadece liman tarafını değil kent merkezindeki esnafı da yakından ilgilendiriyor. Özellikle birkaç saatlik bu ziyaretlerde turistlerin en çok çarşı, hediyelik eşya noktaları, kafe-restoranlar ve tarihi alanlara yönelmesi bekleniyor. Bu nedenle kruvaziyer seferleri, klasik otel konaklamasından farklı olarak aynı gün içinde doğrudan şehir ekonomisine temas eden bir turizm hareketi yaratıyor.

Son dönemde Alanya’ya gelen kruvaziyer seferlerinin artması, ilçenin yalnızca deniz-kum-güneş turizmiyle değil, liman ve günübirlik şehir turizmi açısından da öne çıkma çabasını destekliyor. Özellikle bahar aylarında artan bu ziyaretler, sezona yayılmış turizm geliri açısından dikkatle izleniyor.