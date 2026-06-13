Kocaeli Adliyesi önünde cuma günü iki aile arasında başlayan ve kısa sürede sokaklara taşan gerginliğin ardından polis ekipleri harekete geçti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, olaylara karıştığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde adliye binası önünde sözlü olarak başlayan tartışma, tarafların bölgeden ayrılmasıyla Hafız Selim Sokak üzerinde fiziksel bir kovalamacaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla intikal eden emniyet güçleri, şüphelilere ait olduğu öne sürülen üç farklı araçta geniş çaplı arama gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR DİKKAT ÇEKTİ

Güvenlik güçlerinin araçlarda yaptığı detaylı aramalarda çok sayıda suç aleti ortaya çıkarıldı. Emniyet birimlerinin aktardığı resmi verilere göre, aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 71 adet fişek ve 36 adet kartuş ele geçirildi. Ayrıca araçların içerisinde 8 adet demir profil ile 1 adet beyzbol sopası bulunması, engellenen şiddet eyleminin boyutunu gösterdi. Soruşturma kapsamında N.K., A.K., İ.K., Ş.Ö. ve S.K. isimli şahıslar yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

KAVGANIN ARKA PLANINDAKİ DAVA NE?

Yaşanan bu şiddetli gerginliğin temelinde, 19 Temmuz 2025 tarihinde Tavşantepe Mahallesi'nde meydana gelen ve bir çocuğun hayatını kaybettiği kasten öldürme olayının yattığı bildirildi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması sırasında, taraf yakınları arasında yükselen tansiyonun adliye dışına taştığı aktarıldı. Emniyet yetkilileri, il genelinde kamu düzeninin sağlanması ve suçun önlenmesi amacıyla yürütülen güvenlik tedbirlerinin tavizsiz bir şekilde sürdürüleceğini vurguladı.