Ankara'nın Etimesgut ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen yol verme tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. Süvari Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde yaşanan olayda, aracından tabanca ve sopayla inen bir sürücünün polis memuru olduğu anlaşıldı.

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, silahlı şahsın karşı tarafa 'Polisim ben zaten' diyerek bağırdığı duyuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, meslektaşları olan sürücüyü ekip aracıyla polis merkezine götürdü.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü resmi bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşen olaya karışan polis memuru hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Silahla tehdit eylemine karışan personelin derhal açığa alındığı aktarıldı. Kolluk kuvvetlerinin karıştığı adli vakalarda, delillerin etkilenmesini önlemek ve soruşturmanın tarafsız bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla görevden el çektirme işlemi standart bir prosedür olarak uygulanıyor. Kurum yetkilileri, konunun tüm yönleriyle titizlikle incelendiğini vurguladı.