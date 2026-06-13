Tekirdağ’da yaşanan olay, çöp toplama alanında çalışan işçilerin ihbarıyla ortaya çıktı. Çorlu ilçesine bağlı Karatepe mevkisinde özel bir firma tarafından işletilen tesiste görev yapan çalışanlar, çöp ayıklama bandında bir erkek bebeğin hareketsiz halde olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaklaşık 1 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebeğin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cumhuriyet savcısının koordinesinde olay yerinde detaylı inceleme yapılırken, bebeğin tesise nasıl ulaştığı ve ölümüne ilişkin koşulların belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını ve çöp toplama güzergâhlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.