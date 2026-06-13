Sosyal medya ve bazı basın organlarında yer alan polis şiddeti iddialarına ilişkin görüntüler üzerine harekete geçildi. İçişleri Bakanlığı, kamuoyunda gündem olan videoların ardından resmi bir idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatı doğrultusunda söz konusu iddiaların tüm detaylarıyla araştırılması kararlaştırıldı. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi amacıyla olayla ilgili mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirildiği aktarıldı. Açıklamada, olayın hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle aydınlatılacağı vurgulandı.

İDARİ SORUŞTURMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Görevlendirilen müfettişler, iddiaya konu olan görüntülerin gerçekliğini ve arka planını detaylı bir şekilde inceleyecek. Bu tür soruşturmalarda hazırlanan müfettiş raporları, ilgili personelin olası disiplin işlemleri veya adli sürecin şekillenmesinde temel dayanak oluşturuyor. İncelemelerin tamamlanmasının ardından elde edilecek bulgulara göre yasal prosedürün işletilmesi öngörülüyor.