Gümüşhane'nin Torul ilçesi Merkez Mahallesi'nde 2 Haziran tarihinde meydana gelen olayda, eşini darbederek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla aranan şüpheli tutuklandı. Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, olay yerinden kaçan zanlı gizlendiği yerde yakalanarak adalete teslim edildi.

İddiaya göre, evlerinin önünde odun istifleyen Halis Pekin ile 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halis Pekin'in elindeki odunla eşini darbettiği ve ardından kendisine ait kamyonetle bölgeden uzaklaştığı bildirildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, başından ağır yaralanan Arzu Pekin'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

FİRARİ ŞÜPHELİ NEREDE BULUNDU?

Olayın ardından kaçış güzergahını inceleyen jandarma ekipleri, ilk olarak şüpheliye ait kamyoneti Gümüşhane-Trabzon kara yolu üzerinde terk edilmiş vaziyette buldu. Genişletilen arama çalışmaları sonucunda Halis Pekin, ertesi sabah Torul ilçesindeki bir depoda saklanırken gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında ve çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen şüpheli, hakim karşısına çıkarıldı.

EŞE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN HUKUKİ BOYUTU NEDİR?

Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre eşe karşı kasten öldürme suçu, cinayetin nitelikli halleri arasında yer alıyor ve failler genellikle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Nöbetçi hakimlik tarafından sorgulanan Pekin, eşe karşı kasten öldürme suçundan tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Soruşturmaya ilişkin hukuki sürecin devam ettiği aktarıldı.