Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde yapımı devam eden üniversite yerleşkesi inşaatında sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Saat 09.30 sularında malzeme depolama alanında başlayan alevler, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, şantiye içerisindeki inşaat borularının bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen ateşi fark eden vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

HASAR TESPİTİ VE İNCELEME

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi, alevlerin şantiyenin diğer bölümlerine sıçramasını engelledi. Yangın kısa süre içinde tamamen söndürülürken, boruların depolandığı alanda maddi hasar oluştuğu aktarıldı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Büyük çaplı bir zarara dönüşmeden atlatılan olayın ardından, polis ve itfaiye ekipleri alanda detaylı bir inceleme başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmanın sonucunda yangının kesin çıkış sebebi tespit edilecek. İnşaat alanındaki hasar tespit çalışmaları sürüyor.