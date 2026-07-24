ALANYA Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Ankara'da gerçekleştirdikleri temasların ardından tarım sektörünü yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Göktepe, yüksek girdi maliyetleri, tarımsal elektrik aboneliği, ithal ürünlerle rekabet, güneş enerji sistemleri ve tropikal ürünlerde üreticinin korunmasına yönelik taleplerini ilgili bakanlıklar ve kurumlara ilettiklerini söyledi.

MUZDA TABAN FIYAT ÇALIŞMASI BAŞLIYOR

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile gerçekleştirdikleri görüşmede, özellikle yatırım ve işletme maliyetleri yüksek olan ürünlerde taban fiyat uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdiklerini belirten Göktepe, "Alanya Ziraat Odası olarak Ankara'daki temaslarımız kapsamında, bölgemizde üretilen ürünlerin daha fazla değer kazanması ve üreticilerimizin alın terinin karşılığını alabilmesi için sahada yaşanan sorunları Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Ebubekir Gizligider'e ilettik. Başta yüksek girdi maliyetleri olmak üzere, yatırım ve işletme maliyetleri yüksek olan ürünlerde taban fiyat uygulamasının gerekli olduğunu ifade ettik. Sayın Bakan Yardımcımız bu talebimize olumlu yaklaştı. Özellikle muz için önümüzdeki günlerde taban fiyat çalışması yapılacak. Gelişmeleri üreticilerimizle paylaşacağız" dedi.

ELEKTRİK ABONELİĞİNDE YENİ DÜZENLEME BEKLENİYOR

Üreticilerin tarımsal elektrik aboneliği alırken yaşadığı sıkıntıları da gündeme taşıdıklarını ifade eden Göktepe, devletin elektrik giderlerinin yüzde 40'ını sübvanse ettiğini hatırlatarak, buna rağmen abonelik süreçlerinde önemli sorunlar yaşandığını söyledi. Konunun Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na iletildiğini belirten Göktepe, "Bir diğer önemli konu ise tarımsal elektrik aboneliği. Devletimiz elektrik giderlerinin yüzde 40'ını sübvanse ediyor. Bunun için teşekkür ediyoruz. Ancak üreticilerimiz tarımsal elektrik aboneliği alırken ciddi zorluklar yaşıyor. Bu sorunu hem Bakan Yardımcımıza hem de önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na ilettik. Kendileri ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde koordinat işlemleri ve tarla içerisindeki motor evi, konteyner gibi küçük yapılar konusunda üretici lehine yeni düzenlemeler hayata geçirilecek" diye konuştu.

İTHAL ÜRÜNLERE KARŞI YERLİ ÜRETİCİ KORUNMALI

Alanya'nın muz, avokado, mango ve diğer tropikal ürünlerde Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Göktepe, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle üreticilerin ithal ürünlerle rekabet etmekte zorlandığını söyledi. Bu kapsamda Rekabet Kurumu Başkanlığı ile de görüşmeler yaptıklarını belirten Göktepe, zincir marketlerde yerli ürünlerin ithal ürünlerle eşit şartlarda raflarda yer alması ve özellikle muz ile avokadoda fiyat oluşumunun üretici lehine şekillenmesi yönündeki taleplerini ilettiklerini kaydetti. Göktepe, "Bölgemiz muz, avokado, mango ve diğer tropikal ürünlerin yetiştirildiği önemli bir üretim merkezi. Ancak yüksek girdi maliyetleri nedeniyle ithal ürünlerle rekabet etmekte zorlanıyoruz. Bu konuyu Rekabet Kurumu Başkanımızla da görüştük. Zincir marketlerde yerli ürünlerin ithal ürünlerle eşit şekilde raflarda yer alması ve tüketiciye sunulması yönündeki taleplerimizi ilettik. Özellikle muz ve avokadoda fiyat oluşumunun üretici lehine şekillenmesi konusunda da destek aldık. Yeni sezonda ilgili paydaşlarla birlikte daha sağlıklı bir düzen kurulacağına inanıyoruz" dedi.

GES VE İTHALAT TALEPLERİ DE GÜNDEMDE

Tarımsal alanlarda kurulan güneş enerji sistemlerine ilişkin yaşanan sorunların da Ankara'da gündeme getirildiğini ifade eden Göktepe, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığını ve üretici lehine düzenlemelerin beklendiğini söyledi. Göktepe, "Tarımsal alanlardaki güneş enerji sistemleriyle ilgili yaşanan sorunları da Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na ilettik. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde gerekli girişimler yapıldı. Önümüzdeki günlerde üretici lehine düzenlemelerin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Tarım ve Orman Bakan Yardımcımıza, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, Rekabet Kurumu Başkanımıza ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımıza üreticilerimizin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanımızdan da randevu talep ettik. Özellikle muz, avokado ve diğer tropikal ürünlerde hasat dönemlerinde ithalatın ciddi şekilde sınırlandırılması ve ithal ürünlere ek vergi uygulanması yönündeki taleplerimizi ileteceğiz. Alanya Ziraat Odası olarak yönetimimiz, meclisimiz ve tüm ekibimizle üreticilerimizin yanında olmaya ve onların sorunlarının çözümü için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi