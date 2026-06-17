YOL DÜZENLEMESİ SONRASI MAĞDUR OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde ikamet eden Fatih Altun, bölgede yürütülen yol düzenleme çalışmalarının ardından evine giriş ve çıkışta sorun yaşadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Altun, yapılan dolgu çalışmaları nedeniyle mevcut ulaşım hattının kapandığını ve evine erişimin zorlaştığını ifade etti.

Mahallede devam eden altyapı ve yol çalışmaları sonrasında oluşan yeni kot farkının günlük yaşamını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

“EVİMİN YOLUNU TOPRAK DÖKEREK KAPATTILAR”

Yaşadığı mağduriyeti kamuoyuyla paylaşan Fatih Altun, belediyenin konuya çözüm üretmesini istedi.

Altun, “Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan evimin yolunu toprak dökerek kapattılar. Belediyenin bu soruna bir çözüm bulmasını istiyorum. Ben evime nereden gireceğim?” ifadelerini kullandı.

Yol seviyesinin yükseltilmesinin mevcut altyapı düzeniyle uyumlu olmadığını öne süren Altun, durumun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

ALTYAPI UNSURLARININ YOLUN ALTINDA KALDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Fatih Altun, bölgede daha önce yapılan altyapı çalışmalarının da yeni düzenlemeden etkilendiğini iddia etti.

Altun, “Kanalizasyon yapıldı, Türk Telekom hat döşedi, elektrik panosu kondu, elektrik direği dikildi. Şu anda hepsi yolun altında kaldı, evimin yolu kapandı” dedi.

Yaşanan durumun yalnızca ulaşımı değil, altyapı sistemlerinin kullanımını da olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

CİMER'E BAŞVURU YAPACAĞINI AÇIKLADI

Sorunun çözülmemesi halinde resmi başvuru yollarını kullanacağını belirten Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuruda bulunacağını söyledi.

Mahalle sakinleri de benzer durumların yaşanmaması için yol ve altyapı çalışmalarının saha koşulları dikkate alınarak planlanmasının önem taşıdığına dikkat çekiyor.

GÖZLER YETKİLİLERDEN GELECEK AÇIKLAMADA

Alanya'da devam eden yol ve altyapı projeleri kapsamında yaşandığı belirtilen bu durumla ilgili yetkili kurumların nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

Vatandaşlar, özellikle konutlara ulaşımı doğrudan etkileyen uygulamalarda mağduriyet oluşmaması için hızlı çözüm üretilmesini bekliyor. (Şerife ÇOBAN)