Meteoroloji uyardı: Toroslar’da sağanak, 5 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji’nin son tahminine göre Toroslar’da sağanak geçişleri beklenirken Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Ağustos Salı gününe ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. İstanbul’un kuzey ve doğu kesimlerinde de kısa süreli yağış geçişleri görülebilecek.

TOROSLAR’DA YEREL SAĞANAK BEKLENİYOR

Akdeniz kıyılarının büyük bölümünde sıcak ve açık hava öne çıkarken, Toroslar hattında gün içinde yerel sağanak ihtimali bulunuyor.

Özellikle öğle saatlerinden sonra İç Ege-Akdeniz geçiş hattı ile Doğu Akdeniz’in yüksek kesimlerinde yağışlı alanların genişlemesi bekleniyor.

MGM’nin genel tahmininde Toroslar için kuvvetli yağış uyarısı bulunmuyor. Bu nedenle bölgede yağışların yerel ve kısa süreli olması öngörülüyor.

5 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Günün daha önemli yağışları Karadeniz ve Doğu Anadolu’da görülecek. Meteoroloji; Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını bildirdi.

Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor. Öğleden sonra ise yağış Doğu Karadeniz’in doğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sürecek.

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

SICAKLIKLAR GÜNEYDE YÜKSEK SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Güney kesimlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde kalacağı tahmin ediliyor.

Trakya, İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun büyük bölümünde günün sıcak geçmesi bekleniyor.

KUZEY EGE’DE RÜZGÂR 50 KM/SAATE ÇIKABİLİR

Rüzgârın genel olarak kuzeyli, güney ve doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgârın hızının 30-50 kilometre/saate ulaşabileceği tahmin ediliyor. Meteoroloji bu bölgeler için kuvvetli rüzgâr nedeniyle tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)

5 BAŞLIK ÖNERİSİ

1. Meteoroloji uyardı: Toroslar’da sağanak, 5 ilde kuvvetli yağış 2. Bugün hava değişiyor: Toroslar’da sağanak yağış bekleniyor 3. Meteoroloji’den 5 ile kuvvetli yağış, Toroslar’a sağanak tahmini 4. Türkiye’de bugün hava nasıl? Yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısı 5. Toroslar’da yağış bekleniyor: Meteoroloji son tahminini açıkladı