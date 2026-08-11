Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 12 Ağustos Çarşamba günü Antalya genelinde hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Yüksek nem oranının da tabloya eklenmesiyle, öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 54 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

MGM'nin sınıflandırmasına göre 42 ile 54 derece arasındaki değerler "tehlikeli sıcak" kategorisinde değerlendiriliyor. Uzun yıllar (1991-2020) ortalaması 35 derece olan 12 Ağustos tarihi için beklenen 40 derecelik hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 5 derece üzerinde seyrediyor. Bu değerin, aynı gün için geçmişte kaydedilen 40,7 derecelik rekor sıcaklığa oldukça yakın olması dikkat çekiyor.

RİSK GRUPLARI İÇİN KRİTİK SAATLER NELER?

Günlük tahmin raporlarına göre, sıcaklığın en yoğun hissedileceği zaman dilimi 12.00 ile 15.00 saatleri arası olacak. Bu periyotta 54 dereceyi bulacak olan hissedilen sıcaklığın, 15.00-18.00 saatlerinde 40 dereceye, akşam 18.00-21.00 arasında 38 dereceye ve 21.00-24.00 saatleri arasında ise 36 dereceye gerilemesi öngörülüyor.

Uzmanlar; yaşlılar, çocuklar, kalp ve solunum yolu hastaları ile aşırı kilolu bireylerin özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Uzun süreli maruziyetin ısı krampları, ısı bitkinliği ve güneş çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği aktarıldı.

HAFTA SONUNA DOĞRU SICAKLIK DÜŞECEK Mİ?

Meteoroloji'nin beş günlük tahminlerine göre sıcaklıklar; 12 Ağustos Çarşamba 27-40, 13 Ağustos Perşembe 28-40, 14 Ağustos Cuma 28-38, 15 Ağustos Cumartesi 27-36 ve 16 Ağustos Pazar günü 26-34 derece aralığında seyredecek. Perşembe günü de etkisini sürdürecek olan 40 derecelik bunaltıcı havanın, Cuma gününden itibaren kademeli bir düşüş trendine girmesi bekleniyor.

Antalya ve Alanya gibi sahil bandında yer alan bölgelerde turizm faaliyetlerinin yoğunluğu göz önüne alındığında, beklenen aşırı sıcakların tatilciler ve açık alanda çalışan tarım işçileri üzerindeki muhtemel etkileri yakından takip ediliyor.