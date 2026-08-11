Lyon-Sparta Prag maçı bu akşam: Saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lyon ile Sparta Prag, 11 Ağustos Salı günü Fransa’da karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalmak isteyen Lyon ile Sparta Prag, üçüncü eleme turu rövanşında karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma, Lyon’un sahası Groupama Stadium’da oynanacak. UEFA’nın resmi fikstüründe rövanş mücadelesinin 11 Ağustos 2026 Salı günü yapılacağı yer alıyor.
LYON-SPARTA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?
Lyon-Sparta Prag karşılaşması Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.
LYON-SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmanın Türkiye’de canlı yayın hakkını alan bir kanal bulunmuyor. Bu nedenle mücadele Türkiye’de televizyondan şifresiz olarak yayımlanmayacak.
TUR İÇİN SAHAYA ÇIKACAKLAR
İki takım arasındaki eşleşmenin galibi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek. UEFA’nın açıkladığı eleme takvimine göre play-off maçları 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Lyon-Sparta Prag eşleşmesinden tur atlayan takım, Fenerbahçe-Sturm Graz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Maç bilgileri: Tarih: 11 Ağustos 2026 Salı Saat: 22.00 Stadyum: Groupama Stadium Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Yayın: Türkiye’de canlı yayıncısı bulunmuyor
Kaynak: Cumhuriyet, UEFA