Alanya Belediyesi’nde görev değişimi: 8 isim için yeni görevlendirme

Bunlar da ilginizi çekebilir

6 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi yeniden hesaplandı: En yüksek kazanç veren banka belli oldu

Strum Graz - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dört büyüklerin mali tablosu açıklandı: Kâr eden tek kulüp Galatasaray oldu

İki takım arasındaki eşleşmenin galibi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek. UEFA’nın açıkladığı eleme takvimine göre play-off maçları 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Karşılaşmanın Türkiye’de canlı yayın hakkını alan bir kanal bulunmuyor. Bu nedenle mücadele Türkiye’de televizyondan şifresiz olarak yayımlanmayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalmak isteyen Lyon ile Sparta Prag, üçüncü eleme turu rövanşında karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lyon ile Sparta Prag, 11 Ağustos Salı günü Fransa’da karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.

Lyon-Sparta Prag maçı bu akşam: Saat kaçta, hangi kanalda?

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.