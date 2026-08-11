Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Lara ve Kırcami bölgelerinde, cadde ve yeşil alanlarda yapılan aşırı sulama çalışmaları vatandaşların tepkisine neden oluyor. Akdeniz Manşet Gazetesi'nin aktardığına göre, özellikle akşam ve gece saatlerinde yolların uzun süre ıslak kalması, sürücülerin kaygan zeminde ilerlemesini zorlaştırıyor.

Vatandaşlar, gereğinden fazla su kullanılmasının asfaltı kayganlaştırdığını ve görüş mesafesinin düştüğü gece saatlerinde tehlikenin boyutunu artırdığını belirtiyor. Bölge sakinleri, yeşil alanların sulanmasına karşı olmadıklarını ancak bu işlemin trafik güvenliğini tehdit etmeyecek yöntemlerle yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

RİSK KİMLER İÇİN DAHA BÜYÜK?

Islak zemin, otomobil sürücülerinin yanı sıra bölgeyi yoğun olarak kullanan motosiklet ve bisiklet sürücüleri için çok daha ciddi bir risk oluşturuyor. Su birikintileri nedeniyle direksiyon hakimiyetini sağlamakta zorlanan iki tekerlekli araç kullanıcıları, kazalara zemin hazırlayan bu duruma karşı acil önlem alınmasını istiyor.

ISLAK ASFALTTA GÜVENLİK İÇİN NELER YAPILMALI?

Trafik güvenliği verilerine göre, kuru asfalta kıyasla ıslak zeminde araçların fren mesafesi belirgin şekilde uzuyor. Sürücülerin gece saatlerinde yapay olarak ıslatılmış yollarla karşılaştıklarında hızlarını düşürmeleri, ani fren ve sert manevralardan kaçınmaları olası kazaların önüne geçmek için büyük önem taşıyor.

DENETİM VE ÇÖZÜM BEKLENTİSİ

Lara ve Kırcami sakinleri, yetkililerden yol yüzeyinde su birikintisi oluşturan sulama yöntemlerinin acilen gözden geçirilmesini talep ediyor. Hem can hem de mal güvenliğini sağlamak adına, sulama saatlerinin trafiğin en aza indiği zaman dilimlerine kaydırılması ve denetimlerin artırılması bekleniyor.