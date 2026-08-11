Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarımsal gelir kaynağı olan fındıkta yeni hasat sezonu başladı. Ordu ve Giresun'un sahil kesimlerinde üreticiler, olgunlaşan ürünlerini toplamak için bahçelere girerken zorlu bir çalışma sürecine de adım attı. Sözcü'nün aktardığı habere göre, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan mesaide toplanan fındıklar, ağırlığı 30 ile 50 kilogram arasında değişen çuvallarla eğimli arazilerden harman alanlarına taşınıyor.

Harmanlara indirilen fındıklar bir süre kurumaya bırakıldıktan sonra kabuğundan ayrılması için patoz işlemine alınıyor. Bölgede yaklaşık 1 ile 1,5 ay süren bu yoğun sezonda, sadece bahçe sahipleri değil patoz ekipleri de aralıksız çalışıyor.

ZORLU ARAZİDE KESİNTİSİZ MESAİ

Sıcak hava dalgaları, yoğun toz ve Karadeniz'in dik yamaçlarına rağmen hasat işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Özellikle fındığın harmana yığıldığı yoğun günlerde, patoz ekipleri üreticilerin ürünlerini zamanında işleyebilmesi için gece geç saatlere kadar mesai yapıyor. Makine başında geçen bu zorlu süreç, kısa hasat döneminin en kritik aşamasını oluşturuyor.

PATOZ ÜCRETLERİ NEDEN ARTTI?

Bu yıl patoz hizmetlerinde uygulanan saatlik ücretin 7 bin liraya kadar çıktığı belirtildi. Fiyatlardaki bu yükselişin temelinde artan akaryakıt giderleri, ağır makine bakım masrafları ve işçilik maliyetleri yatıyor. Ekiplerin yılın sadece 1,5 aylık bölümünde aktif çalışabilmesi, elde edilen gelirin tüm yıllık amortisman ve işletme giderlerini karşılamasını zorunlu kılıyor. Bu durum, tarımsal üretimdeki maliyet artışlarının kırsal hizmet sektörüne doğrudan yansıması olarak dikkat çekiyor.