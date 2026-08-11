11 Ağustos maç programı: Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi sınavı bugün

Futbolseverleri 11 Ağustos Salı günü yoğun bir Avrupa kupaları programı bekliyor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz deplasmanına çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu rövanş karşılaşmaları bugün oynanıyor. Gecenin Türkiye açısından öne çıkan maçında Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE’NİN MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet. UEFA’nın resmi fikstürüne göre Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşması 11 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına ulaşabilmek için önce bu turu, ardından play-off etabını geçmek zorunda. Üçüncü eleme turunu geçen ekipler 18-19 ve 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak play-off karşılaşmalarına çıkacak.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşmasının saat 20.00’de başlaması bekleniyor. Karşılaşmanın yayın bilgisi konusunda ise maç programı servislerinde henüz kesinleşmiş ortak bir yayıncı bilgisi bulunmuyor.

11 AĞUSTOS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

UEFA’nın açıkladığı 3. eleme turu rövanş programında Fenerbahçe’nin karşılaşmasının yanı sıra Avrupa’nın farklı ülkelerinde önemli maçlar oynanacak.

Bodø/Glimt - Union Saint-Gilloise Lyon - Sparta Prag NEC Nijmegen - Olympiakos Sturm Graz - Fenerbahçe

Şampiyonlar yolu eşleşmelerinde de rövanş karşılaşmaları aynı gün gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE NE OLACAK?

Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında eşleşmeyi geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek.

Play-off turunun ilk maçları 18-19 Ağustos, rövanşları ise 25-26 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak. Bu turu geçen takımlar doğrudan Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılacak.

11 Ağustos maç programı özellikle Fenerbahçe taraftarları açısından sezonun ilk önemli Avrupa gecelerinden biri olacak. Sarı-lacivertlilerin Avusturya deplasmanındaki sonucu, Avrupa kupalarındaki yol haritasını da belirleyecek.

Kaynak: UEFA, Hürriyet Spor Arena