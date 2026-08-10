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Jandarma ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturma kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ekiplerin incelemesinde hayatını kaybeden kişinin Gülistan K. (31) olduğu tespit edildi. Gülistan K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, kırsal Yeşildallı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arazide hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde boş arazide 31 yaşındaki Gülistan K'nin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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