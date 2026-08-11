TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Antalyaspor, 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da deplasmanda Mardinspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin açılış haftasında sahasında Keçiörengücü'nü 4-3 mağlup ederek sezona üç puanla başlayan kırmızı-beyazlı ekip, Mardin deplasmanından da galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Basına yansıyan haberlere göre, Antalyaspor yönetimi bu kritik maç için özel bir seyahat planlaması yaptı. Takımın Mardin'e gidişi için özel bir uçak organize edilirken, bu seyahate taraftarların da katılabileceği duyuruldu. Kulübe destek olmak ve takımı yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar için özel uçak organizasyonunun bedeli 25 bin lira olarak belirlendi.

TRANSFER TAHTASI AÇILACAK MI?

Yönetimin masadaki en önemli gündem maddelerinden birini ise transfer tahtası oluşturuyor. Yeni transfer edilen oyuncuların lisans işlemlerinin tamamlanabilmesi için tahtanın açılması gerekiyor. Kulüp yetkililerinin aktardığına göre, hafta sonuna kadar yasal engellerin aşılarak yeni isimlerin Mardinspor maçının kadrosuna dahil edilmesi planlanıyor. Takım, lisans krizini çözerek sahaya tam kadro ve daha güçlü bir yapıyla çıkmak için yoğun mesai harcıyor.