Türkiye'de borsada işlem gören dört büyük futbol kulübünün yıllık mali tabloları netleşti. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yayımlanan verilere göre, 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan bilançolarda üç kulüp ciddi zarar bildirirken, yalnızca bir kulüp kâr elde etmeyi başardı.

TEK KÂR AÇIKLAYAN KULÜP GALATASARAY

KAP bildirimlerine göre finansal raporunu pozitif tamamlayan tek futbol şirketi Galatasaray Sportif AŞ oldu. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu faaliyet döneminde 871 milyon TL kâr ettiğini duyurdu. Diğer üç büyük kulübün mali tablolarında ise yüksek oranlı zararlar kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK ZARAR FENERBAHÇE'DE

Açıklanan finansal sonuçlara göre en büyük maddi kayıp Fenerbahçe Futbol AŞ cephesinde yaşandı. Sarı-lacivertli şirket, aynı dönem içerisinde toplam 4 milyar 180 milyon TL zarar bildirdi. Trabzonspor Sportif AŞ'nin yıllık zararı 1 milyar 980 milyon TL olarak açıklanırken, Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ ise dönemi 1 milyar 330 milyon TL zararla kapattı.

KULÜPLERİN FİNANSAL TABLOSU NE ANLAMA GELİYOR?

Dört büyüklerin KAP'a sunduğu bu tablolar, Türk futbolundaki mali dengesizliği bir kez daha gözler önüne seriyor. Zarar açıklayan üç kulübün toplam kaybı 7 milyar 490 milyon TL'yi bulurken, bu durum döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yüksek maaşlı oyuncu sözleşmeleri ve operasyonel giderlerin kulüp bütçeleri üzerindeki ağır baskısını yansıtıyor.