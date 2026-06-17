Dünya kamuoyu son günlerde, yıllardır kapalı kapılar ardında faaliyet gösterdiği öne sürülen Dialog adlı topluluğu tartışıyor. ABD merkezli teknoloji milyarderi Peter Thiel ile girişimci Auren Hoffman tarafından 2006 yılında kurulan Dialog, davet usulü çalışan ve üyelerini kamuoyundan gizleyen özel bir ağ olarak biliniyor.

GÜNDEME GELMESİNİ SAĞLAYAN SIZINTI

ABD merkezli teknoloji dergisi WIRED'ın yayımladığı habere göre, Dialog'a ait bazı dahili kayıtlar internet üzerinde yanlışlıkla erişime açık bırakıldı. İsviçreli hacktivist maia arson crimew tarafından fark edilen veriler arasında, topluluğun 2026 yılında İrlanda yakınlarında düzenlemeyi planladığı etkinliğe kayıt yaptıran 222 kişinin bilgileri yer aldı.

Sızan belgelerde katılımcıların üyelik durumları, geçmiş etkinliklere katılım bilgileri ve çeşitli kişisel verilerin bulunduğu belirtildi. WIRED, kayıtların doğruluğunu bağımsız olarak teyit ettiğini açıkladı.

OTURUMLARDA HANGİ KONULAR KONUŞULUYOR?

Belgelerde yer alan program başlıkları da dikkat çekti. "3. Dünya Savaşı'nda Yol Bulmak", "Nükleer Enerjinin Geri Dönüşü", "Savaş Teknolojileri", "Para Mutluluk Satın Alır mı?" ve "Cinsel Yaşamınız Nasıl?" gibi oturumların planlandığı görüldü. Ayrıca "Build-a-Cult" (Bir Tarikat Kur) ve "Build-a-Party" (Bir Parti Kur) başlıklı oturumlar da listede yer aldı.

SİYASET, SAVUNMA VE TEKNOLOJİ DÜNYASINDAN İSİMLER

Sızan kayıtlarda NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı General Alexus Grynkewich'in yanı sıra ABD senatörleri, Trump yönetiminden bazı isimler, PayPal Mafia olarak bilinen teknoloji girişimcileri, yapay zeka şirketlerinin yöneticileri ve savunma sektöründe faaliyet gösteren şirket temsilcilerinin bulunduğu aktarıldı.

Dialog'un geçmişte Elon Musk, Jared Kushner, Tulsi Gabbard, Kaja Kallas ve çeşitli teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticilerini de ağırladığı yönünde bilgiler daha önce kamuoyuna yansımıştı.

"GİZLİLİK" EN ÖNEMLİ KURAL

Topluluğun en dikkat çeken özelliği ise toplantıların tamamen "off the record" yani kayıt dışı yürütülmesi. Sızan moderatör rehberlerinde, katılımcılara yapılan konuşmaların dışarıya aktarılmaması gerektiğinin özellikle hatırlatıldığı görüldü.

Katılımcıların resmi devlet e-posta adresleri yerine kişisel veya şirket hesaplarıyla kayıt yaptırdığı da belgelerde yer aldı. Bu durum, toplantıların kamu kayıt sistemlerinin dışında tutulduğu yönündeki yorumları beraberinde getirdi.

"EŞLEŞME" SİSTEMİ DE BULUNUYOR

Sızan kayıtlar arasında ilginç ayrıntılar da ortaya çıktı. Dialog'un katılımcılara "aşk arayıp aramadıkları" yönünde sorular yönelttiği ve özel bir eşleşme sistemi kullandığı belirtildi. Ayrı bir platform üzerinden "olağanüstü insanlar için anlamlı bağlantılar" sloganıyla bir eşleştirme uygulamasının da hizmet verdiği ifade edildi.

DIALOG NEDEN TARTIŞILIYOR?

Dialog, yıllardır Bilderberg Toplantıları benzeri kapalı ve seçkin bir forum olarak tanımlanıyor. pusnet.com'da yer alan bilgilere göre, Toplantılarda alınan kararların veya yapılan tartışmaların kamuoyuna açıklanmaması, organizasyonun zaman zaman komplo teorilerinin merkezine yerleşmesine neden oldu. Ancak son sızıntı, topluluğun gerçekten var olduğunu ve dünyanın en etkili isimlerinden bazılarını düzenli olarak bir araya getirdiğini doğrulayan ilk büyük veri seti olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: WIRED, Axios, Semafor.