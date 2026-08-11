Antalya 2. Amatör Lig ekiplerinden Gazipaşa Kartalları, yeni sezon hazırlıkları doğrultusunda hücum hattına yabancı takviyesi gerçekleştirdi. Geçen sezon Akseki deplasmanında aldığı kritik galibiyetle play-off oynama başarısı gösteren ilçe temsilcisi, Gabonlu forvet Sangoubary Verne Princy ile anlaşmaya vardı.

Uluslararası futbol veri tabanlarında kapsamlı bir kariyer kaydı bulunmayan Princy'nin, yeni sezonda takımın ofansif gücüne ve saha içi dinamizmine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

HEDEF MÜCADELECİ BİR KADRO

Transfer sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazipaşa Kartalları Kulüp Başkanı ve Antrenörü Oğuzhan Uysal, eksik görülen mevkilere yönelik hamlelerin sürdüğünü bildirdi. Gabonlu oyuncudan beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Uysal, takımın hücum hattının bu transferle ivme kazanacağını belirterek, sahada son ana kadar savaşan bir ekip oluşturmak için kadro mühendisliğine devam edeceklerini aktardı.

GAZİPAŞA FUTBOLUNDA YÜKSELİŞ DÖNEMİ

Son dönemde Antalya'nın doğu ilçelerinden Gazipaşa'da amatör futbola yönelik artan ilgi ve hedefler dikkat çekiyor. İlçenin bir diğer temsilcisi Gazipaşa Belediyespor'un geçtiğimiz sezon Süper Amatör Lig'de şampiyon olarak Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne yükselmesinin ardından, Gazipaşa Kartalları'nın da yabancı oyuncu hamleleriyle iddialı bir kadro kurması, yerel liglerdeki rekabet seviyesinin arttığını gösteriyor. Kulüp yönetimi, yeni sezon başlayana kadar takviyelerin süreceğini duyurdu.