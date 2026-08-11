Alanya Üniversitesi öğrencisi Esra Delal Öztek, uluslararası arenada elde ettiği başarıyla dikkat çekti. Toplam 29 farklı ülkeden 686 sporcunun madalya mücadelesi verdiği dünya şampiyonasında mindere çıkan Öztek, kendi kategorisinde dünyanın en iyi sporcuları arasına adını yazdırdı.

Organizasyonda iki farklı disiplinde yarışan başarılı sporcu, 'Adults Jiu-Jitsu Female +70 kg' sınıfında dünya yedincisi olma başarısı gösterdi. Öztek ayrıca 'Adults Ju-Jitsu Female +70 kg' kategorisinde de dünya sıralamasında ilk beş sporcu arasına girerek dikkat çeken bir sonuca imza attı.

REKTÖR SAĞER'DEN TEBRİK MESAJI

Elde edilen uluslararası başarının ardından Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer resmi bir değerlendirme yayımladı. Rektör Sağer yaptığı açıklamada, öğrencinin performansının üniversite için büyük bir gurur kaynağı olduğunu aktardı. Sağer, sporcuyu azmi ve emeği dolayısıyla tebrik ederek uluslararası platformdaki başarılarının devamını dilediğini bildirdi.

ALANYA'NIN SPORDAKİ ULUSLARARASI TEMSİLİ

Alanya, son yıllarda eğitim kurumlarının öğrenci sporculara verdiği destekle uluslararası organizasyonlarda daha sık temsil ediliyor. Esra Delal Öztek'in zorlu şampiyonada elde ettiği bu dereceler, ilçedeki üniversite öğrencilerinin küresel çaptaki rekabet gücünü göstermesi açısından kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Şampiyonada alınan istikrarlı sonuçlar, bölgedeki diğer genç sporcular için de motive edici bir örnek oluşturuyor.