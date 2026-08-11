Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, hakem kararlarındaki tartışmaları en aza indirmek ve VAR (Video Yardımcı Hakem) müdahalelerinde standardı sağlamak amacıyla 'Net Çizgi' (Clear Line) platformunu hayata geçirdiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, Avrupa düzeyindeki tüm üye federasyonlar, hakem kararlarının tutarlı uygulanması için bu yeni sistemi referans çerçevesi olarak kabul etti.

Yeni platform, futbolun en karmaşık durumlarını içeren 150'den fazla hakemlik senaryosunu tek bir çatı altında topluyor. Görsel açıklamalar ve videolarla desteklenen sistem; oyuncular, antrenörler, yorumcular ve taraftarların erişimine açık olacak.

VAR MÜDAHALELERİNDE NELER DEĞİŞECEK?

Sistem, oyun kurallarının nasıl yorumlanması gerektiğine dair detaylı bir rehberlik sunarken, VAR'ın hangi durumlarda devreye girmesi gerektiği konusundaki belirsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. UEFA'nın aktardığına göre Net Çizgi, video incelemesinin yalnızca 'açık ve bariz hatalar' söz konusu olduğunda kullanılması gerektiği ilkesini merkeze alıyor. Bu adımın, Avrupa genelindeki yerel liglerde her hafta yaşanan standart dışı VAR müdahalelerinin önüne geçmesi bekleniyor.

UYGULAMA SÜREKLİ GÜNCELLENECEK Mİ?

Platformun statik kalmayacağı, futbolda ortaya çıkabilecek yeni durumlar ve tartışmalı pozisyonlar doğrultusunda sürekli güncelleneceği bildirildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan UEFA

Hakem Direktörü Roberto Rosetti, hiçbir pozisyonun birbirinin tam aynısı olamayacağını ve futbolda ara sıra hataların kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Rosetti, lansmanda yaptığı konuşmada sistemin temel amacını şu sözlerle açıkladı: 'Net Çizgi, Avrupa futbolundaki maç hakemlerine kesin bir rehberlik sağlamak ve müsabakalar genelinde karar alma süreçlerinde tutarlılığı artırmak için tasarlandı. Bu platform, hakem kararlarının ardındaki mantığı açıklayarak tüm futbol paydaşları için merkezi bir referans noktası olacak.'