Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 18 Mart 2026 Çarşamba akşamı Liverpool’a konuk oluyor. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, Anfield’da çeyrek final bileti için sahaya çıkacak.

Galatasaray, Avrupa’da sezonun en kritik gecelerinden birine çıkıyor. İstanbul’daki ilk maçtan 1-0’lık avantajla ayrılan sarı-kırmızılılar, bu kez Liverpool deplasmanında turu korumaya çalışacak. UEFA’nın maç sayfasında yer alan resmi bilgilerde karşılaşmanın 18 Mart 2026 Çarşamba günü Anfield’da oynanacağı, mücadeleyi ise Polonyalı hakem Szymon Marciniak’ın yöneteceği belirtildi.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool-Galatasaray maçı, Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye’de TRT 1 ve Tabii üzerinden yayınlanacağı bilgisi spor yayın akışlarında yer aldı. Bu maç, özellikle Alanya’daki Galatasaray taraftarları için de bayram öncesi gecenin en çok konuşulan spor başlıklarından biri haline geldi.

LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇ KADROSU

UEFA’nın resmi kadro listesinde yer alan isimlere göre iki takımın geniş maç kadrolarında dikkat çeken futbolcular şöyle sıralandı:

Liverpool: Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Joe Gomez, Milos Kerkez, Andy Robertson, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Mohamed Salah, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Federico Chiesa, Alexander Isak.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen, Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Ahmed Kutucu, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang, Mauro Icardi, Roland Sallai.

Burada önemli bir ayrıntı var. UEFA’da yayımlanan liste geniş maç kadrosunu gösteriyor. İlk 11’ler ise maç saatine yakın netleşiyor. Bu yüzden sosyal medyada dolaşan bazı dizilişler resmi ilk 11 değil, daha çok muhtemel kadro niteliği taşıyor.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray için tablo net. Beraberlik sarı-kırmızılı ekibi doğrudan çeyrek finale taşıyacak. Liverpool’un tek farklı galibiyeti halinde mücadele uzatmaya gidecek. İngiliz ekibinin iki veya daha farklı kazanması durumunda ise turu geçen taraf Liverpool olacak.

Bu yüzden maç sadece skor değil, oyun disiplini açısından da belirleyici olacak. Galatasaray’ın erken dakikalarda kontrolü kaybetmemesi büyük önem taşıyor. Özellikle Osimhen, Barış Alper ve Sara hattının geçiş hücumlarında bulacağı alanlar maçın yönünü değiştirebilir. Bazen böyle gecelerde tek bir pozisyon yetiyor. Gerisi zaten stadyumun havasına kalıyor.

ANFIELD’DA GÖZLER KİMLERDE OLACAK?

Liverpool cephesinde Salah, Wirtz, Szoboszlai ve Ekitike ön plana çıkarken, Galatasaray’da en büyük beklenti Victor Osimhen üzerinde olacak. Orta sahada Torreira-Lemina dengesi, savunmada ise Abdülkerim ile merkez hattının direnci belirleyici olabilir. Maçın ilk 20 dakikası... önemli.

Galatasaray’ın turu geçmesi halinde kulüp tarihine bir kez daha güçlü bir Avrupa gecesi yazılacak. Liverpool ise kendi sahasında geri dönüş arayacak. Bu da rövanşı sadece bir maç olmaktan çıkarıp, iki takım için de sezonun dönüm noktalarından biri haline getiriyor.